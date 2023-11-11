11 ноября 2023, 03:04

Момент поражения дрона ВСУ над Коломной попал на видео

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Жители Коломны зафиксировали момент поражения российской ПВО украинского беспилотника над городом. Видео сразу же разлетелось по соцсетям.

Силы ПВО сбили атаковавший конструкторское бюро машиностроения украинский дрон. Согласно данным Минобороны, системы противовоздушной обороны ликвидировали один беспилотник в Московской области.

Жители Коломны стали делиться видео и фотографиями в Сети. По их словам, сначала они услышали «громкий хлопок, потом пошло большое облако дыма».

Ночью, 11 ноября, военные перехватили два беспилотника ВСУ над территорией Смоленской и Московской областей. По данным Минобороны, БПЛА самолетного типа пытались атаковать объекты на территории России примерно в 23:00.

Коломна Беспилотники Взрывы
11 ноября 2023, 03:12
Кошка Соня спасла ребенка от пожара под Челябинском
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Пожар разгорелся в одном из частных домов в селе Радиомайка в Челябинской области. В этот момент там находилась девочка, которую от гибели спасла кошка по кличке Соня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Из-за короткого замыкания в электросчетчике, установленного на кухне, началось возгорание. В этот момент в доме находилась несовершеннолетняя дочь хозяев, она спала в своей комнате. Девочку разбудила кошка Соня», - рассказали в ведомстве.

Ребенок сквозь сон услышал, как питомец настойчиво скребся в дверь комнаты. Девочка открыла ее и увидела густой дым. Она схватила кошку и успела вовремя выскочить в окно. В итоге никто не пострадал.

Огонь потушили прибывшие на место пожарные. Как уточнили в пресс-службе, пожар повредил мебель и внутреннюю отделку кухни.

Пожары МЧС РФ Коты Животные
11 ноября 2023, 01:57
Пороховой завод вспыхнул в Тамбовской области
Pxhere
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Крупный пожар вспыхнул на пороховом заводе в Тамбовской области. Очевидцы заявили о звуках взрывов перед возгоранием, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, пожар на заводе произошел около 23:30. На место ЧП спасатели. Огонь потушили спустя полтора часа.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожары Взрывы Заводы
11 ноября 2023, 01:29
Силы ПВО сбили украинские дроны над двумя регионами
РИА «Новости»
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Средства ПВО России обнаружили и перехватили два беспилотника ВСУ над территорией Смоленской и Московской областей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«10 ноября около 23:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - отметили в ведомстве.

Военнослужащие перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата над Смоленской и Московской областями с помощью дежурных средств ПВО.

Днем ранее средства противовоздушной обороны РФ уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун». Это произошло над акваторией Черного моря у полуострова Крым.

В субботу, 4 ноября, Вооруженные силы Украины попытались ударить по Крымскому мосту. После этого мост временно перекрыли, в районе Керчи работало ПВО.

Беспилотники ПВО
11 ноября 2023, 00:40
Взрыв прозвучал в Коломне — СМИ
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Жители Коломны сообщили о звуках взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, военные сбили беспилотник. Сейчас работает ПВО. Взрыв зафиксировали недалеко от конструкторского бюро машиностроения.

Горожане делятся видео и фотографиями в Сети. С их слов, сначала в Коломне прозвучал «громкий хлопок, потом пошло большое облако дыма». По слова одного из очевидцев, возможно, «был открытый огонь, видно было небольшое зарево».

Официальной информации на этот счет пока не поступало.

Днем ранее звуки отдаленных взрывов слышали в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт заявил, что они доносились с полигона, где военные проводили учебные стрельбы.

Коломна Беспилотники Взрывы

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