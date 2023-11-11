Момент поражения дрона ВСУ над Коломной попал на видео
Жители Коломны зафиксировали момент поражения российской ПВО украинского беспилотника над городом. Видео сразу же разлетелось по соцсетям.
Силы ПВО сбили атаковавший конструкторское бюро машиностроения украинский дрон. Согласно данным Минобороны, системы противовоздушной обороны ликвидировали один беспилотник в Московской области.
Жители Коломны стали делиться видео и фотографиями в Сети. По их словам, сначала они услышали «громкий хлопок, потом пошло большое облако дыма».
Ночью, 11 ноября, военные перехватили два беспилотника ВСУ над территорией Смоленской и Московской областей. По данным Минобороны, БПЛА самолетного типа пытались атаковать объекты на территории России примерно в 23:00.