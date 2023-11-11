Момент поражения дрона ВСУ над Коломной попал на видео

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Силы ПВО сбили атаковавший конструкторское бюро машиностроения украинский дрон. Согласно данным Минобороны, системы противовоздушной обороны ликвидировали один беспилотник в Московской области.

Жители Коломны стали делиться видео и фотографиями в Сети. По их словам, сначала они услышали «громкий хлопок, потом пошло большое облако дыма».

Ночью, 11 ноября, военные перехватили два беспилотника ВСУ над территорией Смоленской и Московской областей. По данным Минобороны, БПЛА самолетного типа пытались атаковать объекты на территории России примерно в 23:00.