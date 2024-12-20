Момент поджога военкомата Ленобласти в Петербурге попал на видео

«Я возвращался с другом из университета. Когда стояли на светофоре заметили, что рядом с военкоматом что-то горит. Потом пригляделись и услышали хлопок. В этот момент парень закинул бутылку в окно», - сказал он.

После этого молодой человек в черной куртке забежал за угол и стал спокойно идти к ТЮЗу. По словам собеседника 360.ru, догнать его не было возможности из-за оживленного транспортного движения. Он сообщил о произошедшем в полицию и передал снятое им видео.

В МВД уточнили, что полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили рядом с военкоматом бутылку со следами горючей смеси, а также осколки стекла со следами этой же жидкости.

Они установили личность молодого человека, которого задержали. Им оказался 20-летний житель деревни Кутузи Ленинградской области. Уголовное дело завели по статье «Содействие террористической деятельности».

Несколько дней назад военкомат пытались также поджечь в Петербурге. Мужчина швырнул в здание коктейль Молотова. После задержания он рассказал, что действовал по указанию кураторов.