Момент обрушения строительного крана в Кызыле попал на видео

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В результате происшествия пострадал один рабочий. По данным регионального МЧС, мужчину заблокировало в кабине крана. Специалисты спасли пострадавшего и передали его скорой помощи.

Региональная прокуратура начала проводить проверку после случившегося.

Ранее обрушился подъемник крана с рабочими на улице Ворошилова в Воронеже.

Погибли двое строителей - монтажник и электромонтер. Еще один рабочий получил травмы. Спасатели сняли пострадавшего мужчину с высоты 18-го этажа.