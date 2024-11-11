Момент обрушения строительного крана в Кызыле попал на видео
Кран обрушился на строительной площадке на Ангарском бульваре в городе Кызыл. Видеозапись момента ЧП появилась в распоряжении 360.ru.
В результате происшествия пострадал один рабочий. По данным регионального МЧС, мужчину заблокировало в кабине крана. Специалисты спасли пострадавшего и передали его скорой помощи.
Региональная прокуратура начала проводить проверку после случившегося.
Ранее обрушился подъемник крана с рабочими на улице Ворошилова в Воронеже.
Погибли двое строителей - монтажник и электромонтер. Еще один рабочий получил травмы. Спасатели сняли пострадавшего мужчину с высоты 18-го этажа.