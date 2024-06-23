23 июня 2024, 19:37

Момент нападения на полицейских в Дербенте попал на видео

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Вечером в воскресенье, 23 июня, неизвестные открыли стрельбу у православной церкви в Дербенте. Момент нападения на полицейских попал на видео. Кадры появились в распоряжении 360tv.ru.

По центру дороги остановился автомобиль белого цвета. Из него вышли несколько вооруженных человек и начали вести беспорядочную стрельбу в разные стороны.

Нападение на синагогу в Дербенте произошло вечером 23 июня. По предварительным данным, погиб один сотрудник полиции, еще один получил ранения. Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, объявили в розыск.

Кадры горящей синагоги в Дербенте появились в распоряжении 360.ru. На видео видно открытое горение - пламя вырывалось из окон здания. Известно, что его подожгли.

Стрельба Дороги Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 19:59
На одной из улиц Махачкалы снова прозвучала стрельба
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В Махачкале продолжается стрельба. Информацию об этом журналистам предоставила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Дагестану Гаяна Гариева, сообщило РИА «Новости».

«Боестолкновение продолжается на улице Магомедгаджиева в Махачкале», - сообщила она.

По предварительным данным, один полицейский погиб. Telegram-канал «112» заявил, что в результате стрельбы погибли пять полицейских.

Вечером 23 июня неизвестные открыли огонь по посту ДПС на улице Ермошкина. В городе ввели план «Перехват». Все силовики действуют по инструкции. Личности нападавших установят в ближайшее время.

Аналогичное ЧП произошло этим же вечером в Дербенте. Неизвестные открыли стрельбу около православной церкви. С места преступления они скрылись на белом Volkswagen Polo. В результате перестрелки здесь погибли два полицейских.

Дагестан Стрельба Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 19:45
В Дагестане ввели план «Перехват»
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После вооруженного нападения на Дербент и Махачкалу в Дагестане ввели план «Перехват». Об этом сообщил Telegram-канал «112», заявив о пяти погибших полицейских.

«Погибли пять сотрудников полиции, еще девять получили ранения», - указали в публикации.

Вечером в воскресенье неизвестные открыли стрельбу около православной церкви в Дербенте. С места преступления они скрылись на белом Volkswagen Polo. Известно, что у них есть автоматическое оружие. В результате перестрелки здесь погибли два полицейских.

Подобное ЧП этим же вечером произошло и в Махачкале. Неизвестные открыли огонь по посту ДПС на улице Ермошкина. В городе ввели план «Перехват».

Дагестан Стрельба Преступления Оружие Полиция Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 19:38
Правоохранительные органы в Дербенте подняли по тревоге после атаки на церковь и синагогу
Телеканал «360»
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Правоохранительные органы подняли по тревоге после нападения на православную церковь и синагогу в Дербенте. Об этом сообщил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности главы города Ахмед Кулиев.

«Предпринимаются все необходимые меры. <…> Более подробную информацию сообщим дополнительно», - подчеркнул он.

Группа неизвестных обстреляла церковь и синагогу около 18:00. После нападавшие скрылись на белой иномарке Volkswagen Polo. Ее объявили в розыск. Вооруженных преступников ищут.

В региональном главке МВД сообщали об одном погибшем полицейском. Еще один сотрудник ранен, уточнили в ведомстве. По данным источника 360.ru, в городе погибли два правоохранителя.

Также перестрелка произошла в Махачкале. Там преступники убили одного полицейского , шесть сотрудников ранены.

Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 19:33
Оперативный штаб создали в Дагестане после стрельбы в Дербенте и Махачкале
Телеканал «360»
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Оперативный штаб создали в Дагестане для принятия решений после стрельбы в Дербенте и Махачкале. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что неизвестные пытались добиться дестабилизации общественной ситуации, но на их пути встали сотрудники полиции республики.

«Паника и страх - то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!» - написал Меликов.

Глава Дагестана добавил, что в регионе объявили план «Перехват». Все силовики действуют по инструкции. Личности нападавших установят в ближайшее время.

Все необходимые решения примет созданный оперативный штаб, «Призываю всех сохранять спокойствие. Подробная информация будет дана позже», - пообещал глава региона.

Дагестан Стрельба Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале

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