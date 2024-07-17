Момент аварии легковушки и «Ласточки» показали из кабины машиниста





Смертельная авария произошла 17 июля на перегоне Строганово - Мшинская. Машина остановилась на железнодорожном переезде на 84-м километре трассы и столкнулась с «Ласточкой». Машинист применил экстренное торможение, но жертв избежать не удалось.

В ДТП погибли четыре человека из автомобиля, среди них двое детей. По факту аварии завели уголовное дело о нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта.

На видео запечатлено, как поезд двигался по железной дороге, в какой-то момент перед ним появился красный автомобиль. Буквально за несколько секунд легковушка превратилась в груду металла.