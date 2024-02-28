Молящуюся ананасам голую москвичку отправили из магазина в психушку

По данным журналистов, проживающая в элитном доме на Кутузовском проспекте в районе Дорогомилово девушка приехала в магазин, расположенный в другой части столицы. Там она разделась догола, села на пол перед витриной и стала поклоняться ананасам.

Полицейские попытались ее увести, но девушка начала кидаться на людей, смеяться и объяснять свое поведение якобы волей Всевышнего.

«Сотрудники доставили ее сначала в отделение, а уже оттуда - в психиатрическую больницу в районе Преображенское. Диагноз предстоит установить специалистам», - уточнил канал.

Ранее многодетная москвичка, посещающая тренинги на фоне депрессии, потеряла две квартиры, офис и попала в психиатрическую больницу.