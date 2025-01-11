11 января 2025, 12:25

Молоток, ножи и неразделенная любовь. Что известно о нападении подростка на школу в Курске

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В Курске 16-летний подросток в балаклаве попытался напасть на школу № 54. Парень вооружился молотком, ножами и жидкостью для розжига. Подробности — в материале 360.ru.

Уголовное дело Правоохранители задержали нападавшего, против него завели уголовное дело.

По данным следствия, подросток разбил молотком стекла припаркованного недалеко от школы автомобиля. Также юноша собирался устроить пожар.

Момент нападения на школу попал на видео. Следователи провели осмотр места происшествия.


Личность нарушителя удалось установить - им оказался ученик другой школы 2008 года рождения.

Врио губернатора прибыл в образовательное учреждение, переговорил с директором школы, председателем городского комитета образования и охранником. Последний не смог ответить на вопросы Хинштейна.

«Это серьезный сигнал для всех нас. Сейчас совместно с Росгвардией, УМВД, ГУ МЧС и другими структурами мы проведем проверку обеспечения безопасности всех школ. Этим вопросом займемся детально и скрупулезно», - пообещал он.

Также пройдет проверка работы частной охранной организации ООО «ЧОП „Содействие“». Случившееся не означает, что все курские школы никак не защищены, подчеркнул Хинштейн. Однако родители должны быть уверены в безопасности своих детей - из происшествия сделают серьезные выводы, чтобы не допустить подобного в будущем, пообещал врио губернатора.

Что произошло Молодой человек ворвался в учебное заведение 10 января около 08:00. Дежуривший на входе охранник по каким-то причинам не смог его остановить, рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Сегодня утром в школе № 54 города Курска произошло ЧП. К счастью, никто не пострадал, но произошедшее вызывает серьезные вопросы», - написал он.

Подросток вбежал в здание, разбил окно в коридоре, беспрепятственно выскочил на улицу и попутно ударил молотком по стеклу входной двери. При побеге из школы он бросил сумку, в которой обнаружили два ножа и жидкость для розжига. Случившееся длилось не более двух минут.

Охранник нажал кнопку тревожной сигнализации, уже через четыре минуты прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. К тому моменту злоумышленник успел скрыться.

«Однако, благодаря профессиональной работе полиции, он был вскоре задержан в четырех километрах на территории дачного массива СНТ „Мичуринец“. Сейчас с ним работают специалисты», - рассказал Хинштейн.

Что еще известно о нападавшем Нападавший оставлял впечатление тихого и спокойного мальчика , рассказала мать бывшей девушки задержанного.

«Раньше ничего не было такого. Тихий, спокойный, такой стеснительный мальчик был. Я бы никогда не подумала на него ничего», - объяснила она.

По словам женщины, подросток не угрожал ее дочери. Девушка показывала матери свою переписку с бывшим возлюбленным, в сообщениях не было агрессии - пара разошлась без ссор. Жительница Курска добавила, что попытка поджога стала полной неожиданностью для нее.

«Просто в шоке была. Я бы ни за что не могла подумать об этом», - подчеркнула она.

Женщина добавила, что парень увлекался мотоциклами и жил в полной семье. Он никогда не жаловался на мать и отца - у него нормальная, полноценная семья, заключила мать девушки.

Расследование происшествия продолжается.

Предполагаемые мотивы Предварительно, подросток напал на школу из-за сложных отношений с одной из учениц, отметил Хинштейн.

«По предварительной информации, на столь экстраординарный поступок его толкнули сложные отношения с ученицей школы № 54. В поле зрения психологов и полиции он никогда прежде не попадал», - заявил он.

По данным Telegram-канала Baza, подросток мог быть связан с суицидальной игрой. За несколько минут до нападения на школу юноша оставил в социальных сетях запись, которая может иметь отношение к подобным играм.

Похожие «манифесты» публиковали другие подростки, пытавшиеся напасть на образовательные учреждения. Не исключено, что подросток мог получить задание о нападении на школу от кураторов.

Послание в школьном чате Перед нападением злоумышленник оставил послание в школьном чате. Подросток по пунктам расписал «план» на день и рассказал о своем инвентаре. Юноша отметил, что вовсе не сожалеет о содеянном - он мечтал об этом с седьмого класса.

«Как же я рад», - написал он.

В послании подросток заявил о намерении избить бывшую девушку «до посинения» и устроить «мясорубку» в школе.

Уголовное дело Школы Преступления Курская область
11 января 2025, 12:33
Выброс солярки обнаружили в реке Дон
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В реке Дон вдоль ростовской набережной заметили выброс нефтепродуктов, предположительно дизельного топлива. Об этом сообщил глава мэрии Алексей Логвиненко в Telegram-канале.

На место происшествия были направлены все необходимые федеральные службы. Природнадзор проводит расследование, выясняя источник и место сброса. Пробы воды специалисты уже взяли.

«Ситуацию держу на контроле», - подчеркнул Логвиненко.

Нефтепродукты были замечены с восточной стороны набережной. Подробности происшествия выясняются.

Ранее режим ЧС из-за выбросов мазута ввели на западе Крыма. Глава администрации района Александр Дудинов рассказал, специалисты и волонтеры продолжают ликвидировать последствия выброса нефтепродуктов. Для расчистки берега выйдут еще примерно 100 волонтеров.

В Черном море продолжаются работы по устранению последствий крушения танкеров с нефтепродуктами. Сегодня утром специалисты обнаружили пятно мазута площадью около 2,8 тысячи квадратных метров.

Топливо Реки
11 января 2025, 12:15
Спасатели добились первых успехов в сдерживании пожаров в Калифорнии
Global Look Press
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Американские спасатели продолжают бороться с двумя крупными пожарами западнее и восточнее Лос-Анджелеса. Пожарные службы начали добавиться первых успехов в сдерживании распространения огня, сообщил «Интерфакс».

Спасатели частично взяли под контроль ситуацию в районе Пасифик-Палисейдс к западу от города и в районе Алтадина на востоке. В результате ЧП сгорело примерно 137 квадратных километров территории.

Жителей подвергающихся риску районов эвакуировали, также власти ввели комендантский час, чтобы не допустить случаев мародерства. На месте ЧП работает Нацгвардия.

Жертвами пожаров в штате стали 11 человек, сообщил сайт «Аргументы и факты». Масштабное ЧП могло произойти из-за поджога. По подозрению в преступлении задержали одного человека. Окружной прокурор Лос-Анджелеса Нейтан Хохман рассказал, что поджигателя могут приговорить к пожизненному заключению. Сумма ущерба от пожаров составила примерно 135 - 150 миллиардов долларов.

США Пожары Калифорния
11 января 2025, 11:37
Руководителю пекарни в Перми предъявили обвинение после отравления покупателей
Пресс-служба Следственного комитета
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Индивидуальному предпринимателю и исполнительному директору сети одной из пекарен города Перми предъявили обвинение. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, преступление организовала группа лиц по предварительному сговору.

В период с 26 декабря 2024 года по 8 января 2025 года обвиняемые производили, хранили и продавали продукты - продукцию, не соответствующую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Покупатели после еды из пекарни отравились.

«Обвиняемые задержаны, в отношении них следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - уточнили в СК.

По последним данным, не менее 80 человек отравились в пермской пекарне. Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас заведение приостановило работу по техническим причинам.

Ранее жительница Перми, отравившаяся салатами из этой пекарни в канун Нового года, сообщила, что руководство сети предложило компенсацию в размере 45 тысяч рублей. Взамен они попросили не обращаться в правоохранительные органы. Прокуратура Пермского края взяла под контроль расследование обстоятельств, приведших к массовому отравлению жителей города.

Пермский край Еда Пермь Преступления Продукты
11 января 2025, 11:19
Прокуратура взяла на контроль дело о смертельном пожаре в Москве
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Бутырская межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование обстоятельств пожара, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее два человека погибли при пожаре в общежитии в Самаре. Огонь охватил 30 квадратных метров. Сотрудники МЧС провели операцию по эвакуации 96 человек, включая 14 несовершеннолетних. В результате операции они спасли 40 человек, в том числе пять детей. На месте происшествия работают 120 специалистов и 30 единиц техники.

Возгорание произошло в одной из квартир, расположенной на восьмом этаже в жилом доме на Угличской улице. Точную причину пожара специалисты установят после проведения пожарно-технической экспертизы.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», - подчеркнули в ведомстве.

Пожары Москва

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