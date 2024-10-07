Молодую девушку нашли на рельсах станции Кресты в Москве

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«По предварительным данным, ее сбил поезд. Личность пострадавшей устанавливается», - отметил он.

Информация о происшествии поступила диспетчеру в 19:40. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее поезд сбил девушку неподалеку от платформы Лианозово на севере Москвы. По словам машиниста, она сама упала на пути. Бригада скорой помощи отвезла пострадавшую в больницу.

Также стало известно о гибели подростка, который поехал к дедушке и умер под колесами поезда в Санкт-Петербурге.

Скоростной поезд насмерть сбил молодого человека, когда тот хотел перейти через пути.