09 ноября 2023, 04:05

Молодоженов выгнали из отеля в первую брачную ночь в Екатеринбурге

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Скандалом закончилась свадьба в Екатеринбурге. Молодожены попытались заселиться в заранее забронированный номер, но их выгнали из отеля с помощью Росгвардии. Об этом сообщил портал E1.ru.

По данным портала, после свадебного банкета пара прибыла в отель, где у них был заранее забронирован и оплачен номер. На стойке регистрации у гостей попросили паспорта, которых у них с собой не оказалось. Невеста просила сотрудниц отеля подождать, пока не подвезут документы, но вместо этого в разговор вмешалась охрана.

«Мои попытки решить конфликт были всеми проигнорированы. Я раз 300 попросила: „Пожалуйста, проводите нас куда-нибудь отсюда, чтобы мы подождали, когда привезут наши паспорта. Мы просто очень устали и хотим пойти спать“», - рассказала девушка.

В итоге охрана попросила гостей уехать, объяснив это тем, что они были нетрезвы. Молодожены пытались спорить, но сотрудники отеля вызывали Росгвардию.

Ранее стало известно, что в 2023 году 20 пар поженились на станции метро «Маяковская» в Москве. Такие «подземные» бракосочетания обычно проводятся ночью, чтобы не мешать пассажирам. Заключать браки на «Маяковской» москвичи могут с 2021 года.

Отели Свадьбы Екатеринбург
09 ноября 2023, 04:33
Пиявка присосалась к глазу туриста через объектив фотоаппарата
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Таиланде пиявка заползла в объектив фотоаппарата, а через него присосалась к глазу туриста. Об этом написал портал The Thaiger.

По данным портала, блогер Апичарт Промтус с друзьями отправился в небольшой поход по тайским джунглям. В один из моментов в объектив его фотоаппарата забралась маленькая пиявка. Когда турист прислонил фотоаппарат к лицу, паразит заполз к нему в глаз и присосался к слизистой.

Друзья пытались помочь Промтусу вытащить пиявку, но она была очень маленькой и скользкой. Отцепить ее от глаза удалось лишь спустя полчаса, когда паразит уже напился крови. В результате глаз пострадавшего туриста сильно покраснел.

Ранее стало известно, что огромная пиявка больше года жила в горле у пятилетнего ребенка. Мальчик жаловался родителям на трудности с дыханием и боли в горле. Врачи обнаружили у него в трахее паразита и успешно удалили его.

Фото Таиланд Животные
09 ноября 2023, 01:37
Девочка погибла при катании со снежной горки на Алтае
Читайте нас в: Google Новости
Девочка погибла во время катания с горки на ватрушке в Алтайском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Все произошло вечером 8 ноября, когда дети катались с холма в селе Шелаболиха. В один из таких заездов 11-летнуюю девочку занесло на ватрушке в бетонный столб. Школьница получила несовместимые с жизнью травмы.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка. Проводится осмотр места происшествия. Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.

Прокуратура Алтайского края также организовала проверку условий и причин произошедшего, в том числе организацию зимнего отдыха детей.

Ранее восьмилетняя девочка попала под колеса иномарки , когда спускалась с горки в Иванове. По данным Госавтоинспекции по региону, автомобиль Volkswagen Polo ехал по трассе под управлением 51-летнего мужчины. Он не успел среагировать и сбил ребенка.

Дети
08 ноября 2023, 20:26
Полиция пришла с проверкой в частный детский сад на севере Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Столичные правоохранители начали проверку после выявления незаконного детского сада в одной из квартир на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, 28 октября в отдел полиции поступило обращение из Роспотребнадзора по факту организации нелегального детского сада в квартире жилого дома на улице Космонавта Волкова.

В ходе следственных действий правоохранители по согласованию с надзорными органами провели осмотр помещения, на которое пожаловались.

«По прибытии полицейские обнаружили в квартире восемь малолетних детей: они находились с гражданами, которые фактически не несли ответственность за их жизнь и здоровье. Организация по кратковременному присмотру за детьми осуществлялась без соответствующей документации», - рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

По его словам, еще шестерых воспитанников незаконного детсада увезли в территориальное подразделение МВД РФ, а далее передали родителям. Двоих детей забрали на месте законные представители.

Собранные материалы по факту оказания услуг направили для дальнейшей юридической оценки в следственные органы.

Ранее Роспотребнадзор назвал причину заражения детей норовирусом в Перми.

Дети Москва 2023
08 ноября 2023, 20:21
Подросток выстрелил девочке в глаз из арбалета в Санкт-Петербурге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Санкт-Петербурге 13-летний подросток принес в школу арбалет и выстрелил в глаз своей однокласснице. Девочку госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по городу и Ленинградской области.

Информация о школьнике с арбалетом поступила в полицию Василеостровского района Петербурга в среду, 8 ноября. Как выяснили правоохранители, школьник принес в общеобразовательное учреждение пластмассовый детский арбалет, три стрелы и противогаз.

«После чего подбежал к своей сверстнице и выстрелил ей в лицо из арбалета. Девочка в состоянии средней степени тяжести госпитализирована с травмой глаза», - сообщили в полиции.

Школьника передали психологам. В правоохранительных органах отметили, что в школе мальчика характеризовали положительно, его семья на учете в полиции не состояла.

Ранее в Екатеринбурге тринадцать подростков открыли стрельбу из пневматических пистолетов по двум мальчикам за отказ покупать вейпы.

Дети Школы Школьники

Новости по теме