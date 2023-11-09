Молодоженов выгнали из отеля в первую брачную ночь в Екатеринбурге

По данным портала, после свадебного банкета пара прибыла в отель, где у них был заранее забронирован и оплачен номер. На стойке регистрации у гостей попросили паспорта, которых у них с собой не оказалось. Невеста просила сотрудниц отеля подождать, пока не подвезут документы, но вместо этого в разговор вмешалась охрана.

«Мои попытки решить конфликт были всеми проигнорированы. Я раз 300 попросила: „Пожалуйста, проводите нас куда-нибудь отсюда, чтобы мы подождали, когда привезут наши паспорта. Мы просто очень устали и хотим пойти спать“», - рассказала девушка.

В итоге охрана попросила гостей уехать, объяснив это тем, что они были нетрезвы. Молодожены пытались спорить, но сотрудники отеля вызывали Росгвардию.

Ранее стало известно, что в 2023 году 20 пар поженились на станции метро «Маяковская» в Москве. Такие «подземные» бракосочетания обычно проводятся ночью, чтобы не мешать пассажирам. Заключать браки на «Маяковской» москвичи могут с 2021 года.