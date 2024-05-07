Молодой тренер покончил с собой в Челябинской области

«Тело мужчины нашли в машине, которая была припаркована на берегу реки Урал. К моменту обнаружения он был уже мертв. Предварительно, он покончил с собой», - рассказал источник.

Погибшему было 20 лет. При нем нашли предсмертную записку, но пока ее содержимое неизвестно.

Издание связалось с пресс-службой регионального СК по этому происшествию. Журналистам ответили, что уже проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, смерть тренера не криминальная.

Ранее в Челябинске завершились поиски пропавшей в марте женщины. Ее нашли мертвой.