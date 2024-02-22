Молодой россиянин погиб в аварии с депутатом на свердловской «трассе смерти»

Смертельная авария произошла 20 февраля на 229-м километре Серовского тракта. Молодой человек выехал на встречку и врезался в Hyundai, принадлежавший депутату гордумы Нижней Туры. Мартемьянов подтвердил, что находился в автомобиле в этот момент.

«Парень молодой выскочил на обгон, пошел в лоб в лоб. Я не знаю, что у него произошло, столкновение получилось. Я лично [погибшего] не знал, сказали, что ему там 22 года. Мне очень жалко парня», - рассказал парламентарий.

В ГИБДД отметили, что водитель ВАЗ-2019 во время обгона не убедился, что полоса свободна для маневра, и совершил лобовое столкновение. За рулем иномарки была 21-летняя дочь Мартемьянова. Молодого человека доставили в Нижнетуринскую городскую больницу, где он скончался от полученных травм.

Название «трасса смерти» давно закрепилось за Серовским трактом. С 2021 по 2023 годы там погибли 68 человек.

Смертельная авария произошла ранее в Башкирии. Там поезд сбил машину скорой помощи , минимум два человека погибли.