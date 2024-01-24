Молодой парень планировал теракт на военном предприятии в Ярославской области

Молодой человек планировал устроить теракт на территории предприятия «Воентелеком» в Рыбинске Ярославской области. По данным канала, его завербовали участники легиона «Свобода России»*. Парень согласился взорвать предприятие за 100 тысяч рублей.

Он общался с кураторами в Сети. Парень купил и спрятал в тайнике все необходимые компоненты для самодельной взрывчатки. Но реализовать план не успел. Силовики задержали его. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о покушении на теракт. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В декабре сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге под Самарой. Подозреваемого арестовали.

* Запрещенная в России террористическая организация.