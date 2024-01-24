24 января 2024, 11:01

Молодой парень планировал теракт на военном предприятии в Ярославской области

РИА «Новости»
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Силовики предотвратили теракт в Ярославской области, который собирался устроить 19-летний парень. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Молодой человек планировал устроить теракт на территории предприятия «Воентелеком» в Рыбинске Ярославской области. По данным канала, его завербовали участники легиона «Свобода России»*. Парень согласился взорвать предприятие за 100 тысяч рублей.

Он общался с кураторами в Сети. Парень купил и спрятал в тайнике все необходимые компоненты для самодельной взрывчатки. Но реализовать план не успел. Силовики задержали его. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о покушении на теракт. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В декабре сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге под Самарой. Подозреваемого арестовали.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Уголовное дело Терроризм ФСБ
24 января 2024, 10:46
Мужчина напал на пассажирку в московском метро
РИА «Новости»
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На станции метро «Марксистская» в Москве пассажир напал на незнакомую женщину. Он нанес ей удар рукой по голове из хулиганских побуждений, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

«Прокуратура Московского метрополитена контролирует установление обстоятельств причинения женщине телесных повреждений», - рассказали в ведомстве.

Прокуратура опубликовала запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала момент нападения. На кадрах видно, как после неожиданного удара женщина падает на пол. После произошедшего ей потребовалась медицинская помощь.

В пресс-службе добавили, что прокуратура Московского метрополитена взяла на контроль установление лица, совершившего нападение и привлечение его к ответственности.

Ранее пьяный москвич разнес турникет и сломал ногу пассажирке на станции метро «Красные ворота».

Метро Метро Москвы Москва
24 января 2024, 10:28
Режим ЧС объявили в Сахалинской области из-за усиления циклона
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Режим ЧС ввели на всей территории Сахалинской области. Из-за усиления циклона и снегопадов временно остановили работу общественного транспорта. Об этом заявил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что из-за метели возникли проблемы на дорогах, поэтому для их расчистки власти задействовали имеющуюся технику.

«Для усиления мы обратились к строителям и военным с тем, чтобы получить дополнительные мощности для устранения последствий циклона», - указал губернатор.

Лимаренко обратился к водителям и попросил их отложить поездки, так как легковой транспорт начинает буксовать и перегораживает движение. Он также попросил работодателей перевести сотрудников на удаленную работу из-за непогоды.

«Это необходимо, чтобы разгрузить дороги и бросить все силы на их расчистку», - пояснил губернатор.

Ранее из-за метели закрыли пермский аэропорт Большое Савино. В результате непогоды коэффициент сцепления со взлетно-посадочной полосой снизился, поэтому воздушная гавань временно перестала принимать и отправлять рейсы.

Приморье Дороги Снегопад
24 января 2024, 10:14
Количество пострадавших при взрыве газа в Якутии выросло до пяти
Пресс-служба МЧС
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При взрыве газа в городе Томмот в Якутии, по последним данным оперштаба, пострадали пять человек. Всех их госпитализировали. До этого сообщалось о четырех пострадавших.

«В результате взрыва пострадали пять человек: двое из них госпитализированы с термическими ожогами, трое - в связи с общесоматическим состоянием», - отметили представители оперативного штаба Якутии.

Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Взрыв в четырехэтажном 24-квартирном доме на улице Кирова случился 24 января около 06:00 по московскому времени. Пожар не возник. Всех, кто был в доме, эвакуировали. Жильцов, среди которых шестеро детей, разместят в общежитии до устранения последствий взрыва. На месте продолжают работать все экстренные службы.

Местная жительница рассказала «360», что дом сдали в эксплуатацию в 2017 году , жили в нем в основном пенсионеры. Проблем с газом раньше не наблюдалось.

Проверку по факту происшествия организовала прокуратура Алданского района Якутии.

При взрыве газа в городе Томмот в Якутии, по последним данным оперштаба , пострадали пять человек. Всех их госпитализировали. До этого сообщалось о четырех пострадавших.

Якутия Газ Взрывы
24 января 2024, 09:37
Прокуратура организовала проверку после взрыва бытового газа в Якутии
Пресс-служба МЧС
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Прокурор Алданского района выехал на место взрыва бытового газа в городе Томмоте. Организована проверка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Саха (Якутия).

«Прокуратура Алданского района организовала проверку по факту взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Томмоте Алданского района», - указали в ведомстве.

По данным оперативных служб, в результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме по улице Кирова пострадали люди. Им оказывают медицинскую помощь. В ходе проверки районная прокуратура даст оценку соблюдению законодательства в сфере газоснабжения и другим вопросам.

На место прибыла оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона. Судя по опубликованным кадрам, от взрыва повреждения получила не только квартира, но и несколько балконов и окон в доме. Согласно данным МЧС, пострадали четыре человека. Жительница Томмона рассказала «360», что в доме жили в основном пенсионеры.

Якутия Газ Взрывы

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