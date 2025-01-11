Молодой москвич умер после лечения сразу 11 зубов за один прием

По данным издания, 8 января молодой человек отправился на прием к стоматологу, где выяснилось, что лечить ему придется 11 зубов. Молодой человек приехал в Москву ненадолго - навестить родственников, предположительно, он решил устранить все проблемы с зубами за один прием, пока был в гостях.

В результате вся операция длилась четыре часа, за которые пришлось трижды делать пациенту обезболивание. По окончании лечения парень заплатил 70 тысяч рублей и отправился домой.

На следующее утро, 9 января, родственники не смогли разбудить парня, а вызванные врачи скорой помощи констатировали смерть от остановки сердца во сне.

Ранее в Хабаровске стоматологи удалили пациентке 16 зубов без причины. После этого ей поставили протезы, которые не соответствовали физиологическим особенностям.