Молодой человек в Москве упал с моста и застрял на льдине

В Магадане суд признал виновной заведующую детским садом в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка. Информацию об этом опубликовали на сайте Магаданского городского суда.

Несчастный случай произошел в декабре прошлого года. Тогда лед сошел с крыши одного из детских садов города и обрушился на восьмилетнего мальчика. Он погиб на месте происшествия от полученных травм.

«Судом установлено, что подсудимая <…> вследствие преступной халатности в длительный период времени позволила образоваться большому скоплению льда на крыше и карнизном навесе здания детского сада, а также свободно перемещаться гражданам по территории учреждения», - сообщили в суде.

В итоге женщину приговорили к лишению свободы на три года условно с испытательным сроком два года. Также ей на два года запретили заниматься работой, связанной с организационно-распорядительными обязанностями в госучреждениях.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге пройдет суд над 22-летней местной жительницей, которая не уследила за двухлетней дочерью. Из-за халатности родительницы девочка утонула в ванной. На момент происшествия ее мать находилась в наркотическом опьянении. Она посадила ребенка в ванну, включила воду и ушла в другую комнату. В итоге подозреваемая забыла о дочери и девочка погибла.