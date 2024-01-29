Молодой человек упал замертво на глазах прохожих в центре Твери
Молодой 20-летний парень на глазах у прохожих внезапно упал и умер. ЧП произошло в центре Твери, об этом изданию «Аргументы и Факты» сообщил очевидец.
Молодой 20-летний парень на глазах у прохожих внезапно упал и умер. ЧП произошло в центре Твери, об этом изданию « Аргументы и Факты» сообщил очевидец.
Юноша шел по центру Тверского проспекта, когда внезапно упал. Очевидцы происшествия вызвали скорую, которая по приезду констатировала смерть.
Предварительно, погибший был гражданином Узбекистана. Обстоятельства внезапной смерти установят эксперты.