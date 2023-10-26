Молодой человек с криком «Я отморозок!» напал с пистолетом на жителя Нижнекамска

ЧП произошло возле доме № 30 на улице 30 лет Победы. Конфликт попал на камеру видеонаблюдения домофона. Запись оказалась в распоряжении «360».

На записи видно, что молодой человек направляет пистолет в лицо второму мужчине, бьет его. От удара тот ударяется головой о дверь подъезда.

«Я отморозок! Я так воспитан <…> Я духом сильный!» - кричал при этом вооруженный дебошир.

В УМВД по Нижнекамскому району «360» заявили, что разборки устроил 19-летний челнинец, его оперативно задержали. В Нижнекамск он приехал в гости к друзьям. Человека, которому угрожал пистолетом, раньше не знал.

Пистолет, которым житель Набережных Челнов размахивал перед незнакомцем, оказался пневматическим. Во время ссоры он успел сделать несколько выстрелов. Но, как заверил задержанный, оружие не было заряжено. Поэтому на записи можно слышать только холостые выстрелы.

Пистолет изъяли и направили на экспертизу. По факту случившегося продолжается проверка.