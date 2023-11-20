Молодой человек покончил с собой в стрелковом клубе в центре Москвы

По информации канала, молодой человек скончался до приезда скорой помощи. Сейчас в этом деле разбираются сотрудники полиции.

Ранее в Брянске подсудимый покончил с собой прямо во время заседания суда. 21-летнего молодого человека обвиняли в том, что он ударил ножом своего знакомого. В начале заседания мужчина спокойно отвечал на все вопросы. Но, когда в зал вошла свидетельница происшествия, начал нервничать, кричать и просить девушку не уходить после опроса.

Когда девушка вышла из зала заседания, подсудимый попытался покончить с собой. Сотрудники ФСИН оказали ему первую помощь и вызвали медиков. Но через 20 минут мужчина скончался. По факту его смерти начали проверку.