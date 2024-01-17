17 января 2024, 22:00

Молодого человека в гостях у подруги изнасиловал ее отец

РИА «Новости»
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Пожилой москвич изнасиловал молодого человека своей дочери, когда парень пришел к девушке в гости. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Преступление произошло в московском районе Митино. Молодой мужчина 22 лет заявил в полицию об изнасиловании. По его словам, он вечером пришел в гости к своей подруге. В квартире кроме них находился 66-летний отец девушки.

Молодые люди выпивали алкоголь, отец тоже. Сначала они не мешали друг другу. Но ближе к утру пожилой мужчина опьянел, набросился на парня и изнасиловал его, рассказал следователям молодой человек.

По информации канала, полиция приняла заявление и проверяет показания потерпевшего.

В декабре в Вологде мужчины после пьяных посиделок избили своего друга и изнасиловали его сломанной веткой. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Алкоголь Мужчины Изнасилования Полиция
17 января 2024, 22:10
Отец специально облил сына кипящим маслом в Москве
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Житель Москвы специально облил 17-летнего сына кипящим маслом из сковороды. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным журналистов, 15 января подросток находился дома с отцом. В какой-то момент мужчина намеренно облил сына кипящим маслом из сковороды.

На следующий день юноша обратился в больницу за помощью. После осмотра у него диагностировали ожоги уха, шеи и плеча. Правоохранители организовали по факту произошедшего проверку.

Ранее в Екатеринбурге учительница налила в ковш с кипящим маслом воду, что привело к взрыву, сообщила «Газета.ru».

Женщина попала в реанимацию.

Дети Больницы Москва
17 января 2024, 21:13
Студент колледжа жестоко избил первокурсника в Петербурге
Unsplash
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Первокурсник Охтинского колледжа в Санкт-Петербурге получил тяжелые травмы головы при избиении. Конфликт начался из-за иностранной надписи на футболке, сообщила «Фонтанка».

Жестокая драка произошла 16 января. Учащийся на втором курсе юноша набросился на ровесника в этом же учебном заведении. Ему не понравилась надпись на футболке парня, потому что она была на английском языке. После этого обидчик избил владельца футболки.

Пострадавшего доставили в детскую больницу имени Филатова с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и переломом лобной кости. Согласно неофициальной информации, уголовное дело по данному факту пока не возбудили.

Шестиклассники сломали позвоночник однокласснику на в Новосибирске, писала «Газета.ru». Избиению предшествовал конфликт на перемене.

Аналогичный инцидент произошел ранее на Кубани.

Подросток воткнул нож-бабочку под ухо 16-летнему школьнику на территории школы.

Санкт-Петербург Уголовное дело Больницы Студенты Избиения
17 января 2024, 20:35
Уральский военкомат выдал родственникам совершившего подвиг бойца СВО чужое тело
РИА «Новости»
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Родственники погибшего в зоне проведения спецоперации ефрейтора из Екатеринбурга похоронили другого бойца. Тела перепутали в военкомате Чкаловского района города. Подробности происшествия сообщило издание E1.RU.

За несколько дней до получения тяжелого ранения ефрейтор в одиночку уничтожил группу украинских диверсантов. О его подвиге показали сюжет по федеральному телевидению.

Сообщение о смерти военного родные получили в начале декабря. В Ростов-на-Дону, куда доставили тело отправилась его супруга. Она его опознала и вернулась домой, ожидая доставки.

Тело в цинковом гробу родным передал военкомат. По словам родственников, там пообещали выплатить компенсацию в размере 48 тысяч рублей после прощания. Похороны прошли 3 января.

Спустя пять дней семья получила сообщение от военного комиссара, что тело ефрейтора только привезли. Семье сказали, что необходимо провести эксгумацию и устроить новые похороны за свой счет. Новая траурная церемония прошла 15 января.

В разбирательство после обращения семьи погибшего бойца вмешался депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Он пообещал направить запрос в военную прокуратуру, чтобы выяснить, почему военкомат не проверил тела перед выдачей.

Путаница с погибшими бойцами возникла в ростовском Центре приема, обработки и отправки погибших. Об этом со ссылкой на источник в военкомате Чкаловского военкомата Екатеринбурга сообщило Ura.ru. Собеседник добавил, что это сделали не специально. Также он раскрыл личность ошибочно похороненного бойца. Им оказался житель Казани. Другие детали происшествия источник скрыл.

Семья Военные Екатеринбург
17 января 2024, 20:23
Более 10 человек обварились кипятком в Новосибирске из-за прорыва трубы
РИА «Новости»
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Свыше 10 человек пострадали при порыве трубопровода в Новосибирске. Коммунальная авария произошла в Ленинском районе, сообщило РИА «Новости».

По данным регионального Минздрава, за медицинской помощью обратились 13 человек, им диагностировали термические ожоги ног.

«В ожоговый центр областной больницы госпитализировали двух пострадавших. Оба находятся в удовлетворительном состоянии», - отметили в ведомстве.

Прорыв трубы произошел в Новосибирск днем 17 января. По словам очевидцев, столб горячей воды поднялся на высоту семиэтажного дома, после чего вода затопила проезжую часть.

По данным городской мэрии , после аварии в контуре отключения оказались 69 жилых домов, два детских сада, школа, туберкулезная больница и станция скорой помощи. Также ряд образовательных учреждений перевели на дистанционный формат.

Ранее около 30 тысяч жителей Владивостока остались без отопления и горячей воды в результате порыва на теплотрассе.

Школы Больницы Минздрав Отопление Коммунальные аварии

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