Молодого человека в гостях у подруги изнасиловал ее отец

Преступление произошло в московском районе Митино. Молодой мужчина 22 лет заявил в полицию об изнасиловании. По его словам, он вечером пришел в гости к своей подруге. В квартире кроме них находился 66-летний отец девушки.

Молодые люди выпивали алкоголь, отец тоже. Сначала они не мешали друг другу. Но ближе к утру пожилой мужчина опьянел, набросился на парня и изнасиловал его, рассказал следователям молодой человек.

По информации канала, полиция приняла заявление и проверяет показания потерпевшего.

В декабре в Вологде мужчины после пьяных посиделок избили своего друга и изнасиловали его сломанной веткой. От полученных травм пострадавший скончался на месте.