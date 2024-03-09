Молодая эквилибристка Большого Московского цирка умерла в реанимации

Морозова скончалась в реанимации в первой Градской больнице. Запашный назвал враньем сообщения о смерти артистки перед началом выступления. Он добавил, что в 20:27 она еще была жива. При этом шоу началось в 17:00.

«В нашем цирке, Большом Московском цирке произошло горе. Только что в реанимации в первой Градской больнице умерла очень хорошая, молодая артистка Влада Морозова, выпускница циркового училища», - написал Запашный.

Информация о том, что 22-летняя эквилибристка умерла перед выступлением, появилась в Telegram-канале «112». Там сообщили, что девушка потеряла сознание и находилась в состоянии клинической смерти.

Накануне стало известно о смерти заслуженной артистки России, актрисы Театра на Таганке Аллы Богиной. Она ушла из жизни 1 марта. Представители культурного учреждения выразили соболезнования родным и близким покойной.