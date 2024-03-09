09 марта 2024, 23:18

Молодая эквилибристка Большого Московского цирка умерла в реанимации

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Молодая артистка Большого Московского цирка Влада Морозова ушла из жизни. О трагическом событии сообщил генеральный директор учреждения Эдгард Запашный в Telegram-канале.

Морозова скончалась в реанимации в первой Градской больнице. Запашный назвал враньем сообщения о смерти артистки перед началом выступления. Он добавил, что в 20:27 она еще была жива. При этом шоу началось в 17:00.

«В нашем цирке, Большом Московском цирке произошло горе. Только что в реанимации в первой Градской больнице умерла очень хорошая, молодая артистка Влада Морозова, выпускница циркового училища», - написал Запашный.

Информация о том, что 22-летняя эквилибристка умерла перед выступлением, появилась в Telegram-канале «112». Там сообщили, что девушка потеряла сознание и находилась в состоянии клинической смерти.

Накануне стало известно о смерти заслуженной артистки России, актрисы Театра на Таганке Аллы Богиной. Она ушла из жизни 1 марта. Представители культурного учреждения выразили соболезнования родным и близким покойной.

Цирки Больницы
09 марта 2024, 23:41
Эквилибристка Влада Морозова перед смертью потеряла сознание за кулисами
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Артистка Большого Московского цирка Влада Морозова потеряла сознание за кулисами после номера. Об этом сообщил директор цирка Эдгар Запашный в Telegram-канале.

«Влада появилась третьей в этом трюке и по какой-то причине потеряла сознание уже за кулисами», - написал Запашный.

Гендиректор опубликовал видео, на котором Морозова появляется в одном из трюков.

Ранее в СМИ появилась информация, что 22-летняя циркачка умерла перед выступлением. Запашный опроверг эти слухи и заявил, что артистке стало плохо после начала представления. Эквилибристку из цирка увезли в 20:37, и она еще была жива, программа началась в 17:00.

Цирки Видео
09 марта 2024, 21:51
Беременная женщина умерла в больнице во Владимире
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Беременная женщина скончалась в одном из медицинских учреждений города Владимира. По этому факту следственный комитет организовал проверку, сообщило ведомство в Telegram-канале.

«Следственными органами <…> проводится процессуальная проверка по факту смерти беременной женщины 1989 года рождения в одном из медицинских учреждений Владимира», - сообщило следственное управление.

Следователи изъяли документацию, проводят опросы свидетелей. Им предстоит установить обстоятельства произошедшего.

Ранее беременную супругу пластического хирурга Тимура Хайдарова госпитализировали. Светлана Сильваши почувствовала себя плохо на фоне скандала вокруг семейной клиники. Женщину положили в отделение патологии беременности.

Беременность Больницы Женщины СК РФ
09 марта 2024, 21:19
Пермский парикмахер объяснил ситуацию с бабушкой, ролик о которой разлетелся в Сети
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В пермском паблике 8 марта появилось видео, на котором пенсионерка подметает пол в парикмахерской под крики и нецензурную брань. Публикация вызвала ажиотаж, и сайт 59.ru нашел парикмахера с видео и разобрался в ситуации.

Ситуация произошла полгода назад в парикмахерской на улице Плеханова в Перми, но видео выложили накануне с подписью, что в пенсионерку кидали табуреткой и заставили подметать за то, что она забыла деньги. Под постом более 300 гневных комментариев.

Пермский новостной портал нашел парикмахера. Выяснилось, что пожилая женщина пришла с просьбой подстричь ее покороче и сказала, что деньги у нее есть. Сотрудница салона провела ей стрижку как мужскую, она стоит дешевле. После стрижки пенсионерка отказалась платить.

«После этого она достала пять рублей и протянула мне. Я возмутилась, почему так мало. Она сказала „Тебе хватит!“ и стала смеяться мне в лицо. Мне показалось это издевательством. <…> У меня взрывной характер, я не выдержала и давай на нее кричать», - рассказала парикмахер.

Женщина признала, что заставила пенсионерку убирать за собой и сняла это на телефон. Позже отправила видео коллегам, чтобы узнать про клиентку. Оказалось, что у пожилой женщины проблемы с головой. А видео в сеть спустя полгода из мести выложила коллега, которую уволили за воровство.

Немецкие журналисты выяснили, сколько тратят политики на поддержание имиджа. Например, канцлер ФРГ Олаф Шольц потратил за полгода 2023 года на услуги визажиста и парикмахера около 23 тысячи евро - чуть больше двух миллионов рублей.

Видео Женщины Деньги
09 марта 2024, 18:37
Автобус протащил пенсионерку сотню метров по асфальту в Петербурге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Санкт-Петербурге автобус зажал дверьми пожилую женщину и протащил ее по проезжей части около сотни метров. Пенсионерке потребовалась медицинская помощь, сообщило агентство «Оперативное прикрытие».

По данным издания, 69-летняя петербурженка обратилась в полицию утром 9 марта. Она заявила, что водитель автобуса во время посадки на остановке рядом со станцией метро «Проспект Большевиков» зажал ей дверью ногу и затем протащил ее по асфальту. По словам пострадавшей, автобус остановился примерно через 100 метров, водитель выкинул из салона ее сумку, а затем уехал.

В результате случившегося женщина получила травму живота, пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Медики оказали пенсионерке всю необходимую помощь и отпустили ее домой.

Сотрудники полиции организовали проверку по факту ЧП. Как оказалось, место происшествия не просматривается на видео.

Ранее в Петербурге шестилетний ребенок оказался под колесами автобуса. ДТП случилось, когда мальчик на самокате пересекал проезжую часть на красный свет.

Санкт-Петербург Пенсионеры ДТП Автобусы

Новости по теме