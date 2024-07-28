Молния ударила в людей в парке «Патриот» в Подмосковье

Четыре человека пострадали из-за удара молнии в парке «Патриот» в Подмосковье. Как сообщил источник РЕН ТВ , двое мужчин находятся в крайне тяжелом состоянии.

«У женщины зафиксировали гипертонический криз средней тяжести», - написали авторы публикации.

О состоянии еще одного пострадавшего пока ничего неизвестно. ЧП произошло перед Главным храмом ВС России, сообщил RT. Официальной информации нет.

Синоптики предупреждали о ливнях с грозами в Москве и области 28 июля. Столичные спасатели отмечали , что порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Сотрудники МЧС призывали жителей быть осторожными.

Ранее молния убила подростка под Владимиром. Еще четверо ребят пострадали.