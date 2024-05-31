Молния убила человека в Балашихе

Трагедия произошла во время грозы, разбушевавшейся в городе 31 мая. На видео видно, как разряд тока угодил прямо в зонт, под которым мужчина прятался от дождя. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Похожая трагедия произошла около года назад в горах Адыгеи. Там молния убила туристку из Новороссийска.

Накануне от разряда тока пострадали школьники из Чапаевска. Один из мальчиков задел удочкой провода линии электропередачи. Двоих ребят увезли в самарскую больницу с сильными ожогами. Третий подросток не получил серьезных травм - от удара его отбросило в сторону.