07 июля 2024, 16:20

Молния убила альпиниста в горах Кабардино-Балкарии

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Альпинист погиб при восхождении на гору Дыхтау высотой 5204 метров в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что ЧП произошло в воскресенье на высоте около 5100 метров. Погибший поднимался на гору в составе зарегистрированной группы из двух человек.

По предварительным данным, речь идет о жителе Тольятти 1973 года рождения, причиной смерти мог стать удар молнии. Второй участник группы находится в палатке на высоте 4700 метров с запасом продуктов и связью.

Коммерческий вертолет забросил группы спасателей на высоту 3800 и 2700 метров. Погодные условия на данный момент не позволяют им совершить восхождение на гору. Работу осложнили мокрый снег, туман и низкая облачность. При улучшении погодных условий спасатели эвакуируют тело альпиниста.

Всего к операции привлекли семь спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и двух человек.

Ранее члены сборной Италии по горнолыжному спорту Жан Даниэль Пессион и его подруга Элиза Арлиан погибли в Альпах после падения с высоты более 700 метров.

МЧС РФ
07 июля 2024, 17:14
Работу спасателей на пожаре в московской больнице Пирогова сняли на видео
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Пожар начался в столетнем корпусе клинической больницы имени Пирогова на улице Якиманка в центре Москвы. Здание с 2022 года находится на реставрации. В распоряжении 360.ru оказались кадры работы пожарных подразделений, стянутых в центр города.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На полученных 360.ru кадрах видно, что к обнесенному лесами историческому зданию приехали не менее 10 машин пожарных.

Группы специалистов спустились в подвал постройки, чтобы организовать выход дыма. При этом пожарные использовали большие объемы воды, о чем свидетельствуют лужи перед входом.

Источник в экстренных службах столицы сообщил, что сотрудники МЧС локализовали открытое горение. Но в подвале остается сильное задымление. Для выхода сгоревших веществ специалисты организовали работу тактической вентиляции.

Пожары Больницы Москва
07 июля 2024, 17:04
Ребенок погиб при падении из окна 11-го этажа на востоке Москвы
РИА «Новости»
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Смертельные травмы получил двухлетний мальчик, выпавший из окна на 11-м этаже жилого дома на Союзном проспекте Москвы. Об этом в Telegram-канале сообщила столичный уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская.

Она добавила, что еще один ребенок в возрасте года упал с третьего этажа на Ставропольской улице в московском районе Люблино. Этот мальчик выжил, но получил серьезные травмы. Сейчас за его жизнь борются врачи.

По данным столичной прокуратуры , выпавший из окна на Союзном проспекте двухлетний мальчик был жив после падения, но умер от полученных травм.

В ведомстве подчеркнули, что ребенок находился в квартире вместе с матерью, которая отвлеклась от него на непродолжительное время. Сотрудники прокуратуры начали проверку происшествия.

В минувшую среду, 3 июля, стало известно о падении из окна восьмого этажа четырехлетнего петербуржца. Ребенок получил значительные травмы, но выжил. В тяжелом состоянии мальчика доставили в больницу, где им занялись врачи.

Дети Прокуратура РФ Москва
07 июля 2024, 15:23
Сбежавшей с парнем российской школьнице грозит детдом после жалоб на мать
РИА «Новости»
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Побег из дома из-за возлюбленного обернулся для кемеровской 12-летней школьнице изъятием из семьи и угрозой попадания в детдом. Об этом в беседе с Telegram-каналом Shot рассказала мать беглянки.

Женщина пояснила, что у дочери начался роман с 16-летним юношей. На указания на большую разницу в возрасте у нее начинались истерики. А в июне школьница сбежала из дома, оставив записку с угрозой покончить с собой.

Мать обратилась с заявлением в полицию. Девочку нашли дома у возлюбленного. В ходе беседы с правоохранителями она заявила, что дома ее якобы обижают и мешают жизни. К расследованию подключилась опека, которая нашла личный дневник школьницы, в котором она написала, что мать угрожала ей ножом.

Женщина объяснила, что все произошло во время очередного скандала на кухне, когда она занималась готовкой и в порыве гнева просто махнула рукой с ножом в воздухе. Но опеку этот аргумент не убедил, и девочку отправили в социально-реабилитационный центр.

По словам матери, она навещает дочь каждый день и выслушивает жалобы, как ее там обижают старшие девочки. Забрать ребенка домой женщина не может, так как проверка продолжается и грозит обернуться уголовным делом. Если все закончится таким образом, то школьницу отправят в детский дом до совершеннолетия.

Конфликт с родителями из-за увлечения мобильными играми стал причиной бегства из дома 12-летнего школьника из Тюменской области. Утром мальчик ушел из летнего лагеря в школе и перестал выходить на связь. Беглеца нашли полицейские и волонтеры «Лизы Алерт» спустя сутки в соседнем поселке. Сейчас семью проверяют органы опеки и подразделения по делам несовершеннолетних.

Дети Скандалы Семья Женщины Россия
07 июля 2024, 15:01
На севере Москвы водитель влетел в столб и разбился насмерть
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Смертельная авария произошла в воскресенье на севере Москвы, погиб один человек. Об этом 360.ru сообщил источник.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД перекрыли крайнюю полосу шоссе в сторону Московской области, розлива топлива нет.

Пресс-служба столичной Госавтоинспекции подтвердила факт аварии. Правоохранители начали проверку всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

В столкновении двух легковых автомобилей в Рязанской области погибли пять человек.

В районе дома 96 по Ленинградскому шоссе водитель автомобиля Hyundai Sonata не справился с управлением и въехал в столб. Мужчину забрали медики, но он умер в машине скорой помощи.

ДТП Водители Москва

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