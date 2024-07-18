Молния поразила летевший из Иркутска в Ленск самолет

«На послеполетном осмотре обнаружено повреждение обшивки киля с правой стороны по полету в верхней части, предположительно из-за поражения разрядом атмосферного электричества в полете», - уточнил канал.

По его данным, экипаж воздушного судна не пострадал. Самолет перевозил груз, пассажиров на борту не было. Во время полета на маршруте наблюдалась грозовая деятельность.

Сейчас произошедшее авиасобытие расследует комиссия С (Я) МТУ Росавиации.

Ранее стало известно, что крушение самолета Sukhoi Superjet 100 в районе Коломны связали с человеческим фактором , но последнее слово должны сказать компетентные органы. До этого отмечалось, что разбившийся в Подмосковье борт не совершил обязательный облет после ремонта.