«Молимся за них». Мэр Благовещенска рассказал о состоянии пострадавших после ДТП

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Среди жертв ДТП - два мальчика 14-15 лет и женщина 49 лет.

«Шесть человек, из них трое детей в тяжелом и очень тяжелом состоянии. Молимся за них», - написал Имамеев.

Водитель, который въехал в толпу пешеходов, был пьян, сообщили в СК России. Мужчина не справился с управлением и выехал на тротуар. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

По данным очевидцев, водитель пытался уйти от столкновения с мотоциклом, сообщили «Известия».