«Могла пропадать на неделю-две». Подруга Либерж объяснила, почему долго не знали о ее смерти

«У Либерж была такая манера, к сожалению, что она могла пропадать на неделю-две, не выходить на связь. Поэтому, соответственно, никто из нас и не всполохнулся изначально. Все думали, что человек просто ушел в себя. Никто даже не думал, что произойдет такая трагедия», - уточнила она.

Обстоятельства и причины смерти бывшей участницы знаменитой телестройки пока остаются под завесой тайны. В морге не могут провести вскрытие и ждут приезда родителей Либерж.

«Пока ничего не известно. Всю информацию говорят только близким. Родители уже приехали в Москву, им все расскажут», - пояснила Стрункина.

Она добавила, что Либерж назначили операцию, но, скорее всего, ей ее не провели. Могло ли стать это причиной смерти - пока неизвестно. Информация появится только после вскрытия.

«Мы сами сидим в недоумении, не знаем, что произошло, почему так произошло», - заключила собеседница.

Либерж Кпадону страдала от сахарного диабета. Зимой медики также выявили у нее новообразование в легком. В конце января Кпадону сообщила, что легла в больницу на операцию.