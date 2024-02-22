22 февраля 2024, 16:33

«Множество ожогов». Школьник пострадал из-за взрыва пауэрбанка в Подмосковье

Unsplash
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В Дзержинске школьник получил ожоги второй и третьей степени после взрыва пауэрбанка в его куртке. Об этом сообщил источник «360».

По его словам, причиной возгорания могли стать неисправные батарейки. Из-за взрыва молодой человек получил раны на груди и руках. Сразу после случившегося девушка подростка вызвала скорую, парня госпитализировали.

«Из травм - множество ожогов. Состояние удовлетворительное. <…> Видимо, батарейки были неисправны, либо еще что-то в этом роде. И из-за этого произошло возгорание. <…> Скорую вызывала девушка. Госпитализировали сразу после оказания первой помощи», - поделился собеседник.

Еще один источник «360» уточнил, что взрыв произошел на улице Шама в доме № 1. В кармане куртки подростка загорелась литиевая батарейка.

«[Доставили] в ГБУЗ МО МОЦОМД с диагнозом: ожог второй, третьей степени передней поверхности грудной клетки», - отметил он.

Школьник купил аккумуляторы на маркетплейсе. Когда батарейки находились в кармане, их замкнуло между собой, из-за чего одна из них загорелась. Мальчик почувствовал боль в руке и груди. Со слов матери, ее сын увлекается техникой, самостоятельно разбирает и собирает компьютеры.

Скорая помощь Взрывы Школьники
22 февраля 2024, 13:54
Легковушка сбила ребенка недалеко от станции метро «Некрасовка» в Москве
РИА «Новости»
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На Покровской улице Москвы легковой автомобиль сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По имеющимся данным, 29-летний водитель автомобиля марки Chevrolet наехал на мальчика, который перебегал дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавшего немедленно госпитализировали. Информации о его состоянии нет.

Расследование обстоятельств ДТП проконтролирует прокуратура Юго-Восточного административного округа.

Водитель Ford сбил несовершеннолетнюю девочку на улице Бажова в Москве. Ребенок 2011 года рождения переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Дети Прокуратура РФ ДТП Дороги Москва
22 февраля 2024, 12:50
Миллион рублей взыскали с капитана судна в Петербурге за выбитые зубы
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Петербурженка отсудила у невнимательного капитана прогулочного катера один миллион рублей за выбитые зубы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

Капитан был пьян, не справился с управлением и врезался в опору Гренадерского моста. Не борту находились несколько человек, все они оказались в воде.

«Потерпевшие разлетелись в разные стороны, из воды их доставали сотрудники МЧС», - рассказали судебные приставы.

Одна из пассажирок из-за удара потеряла зубы, ей пришлось потратиться на протезирование. Но женщина обратилась в суд и взыскала с владельца катера миллион рублей. Деньги петербурженке перевели быстро.

Ранее яхта врезалась сразу в несколько катеров во Владивостоке у причала яхт-клуба «Семь футов». Столкновение судов произошло во время праздничного фейерверка. Во время происшествия никто не пострадал.

Санкт-Петербург Рубль Суд Женщины Россия
22 февраля 2024, 12:32
Пенсионер под Кировом насмерть забил своего гостя тростью
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Пенсионера в Кировской области задержали за расправу над собутыльником. Пожилой мужчина пригласил в гости знакомого, а когда тот отказался уходить — забил его тростью. Подробности сообщили в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в Белой Холунице компания распивала спиртные напитки. Однако во время застолья между мужчинами произошла ссора, 67-летний хозяин квартиры набросился на товарища.

«Нанес своему гостю, который не хотел уходить домой, несколько ударов тростью по голове», - передали в СК.

Пострадавшего отправили в больницу, но от полученной травмы он скончался. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Подозреваемого задержали, в ближайшее время его могут взять под стражу.

Ранее в Петербурге ссора двух приятелей закончилась поножовщиной. Мужчина пришел в гости к другу, но во время конфликта схватился за нож, пырнул его в глаз и отрезал ухо. Злоумышленника оперативно задержали.

Пенсионера в Кировской области задержали за расправу над собутыльником. Пожилой мужчина пригласил в гости знакомого, а когда тот отказался уходить - забил его тростью. Подробности сообщили в пресс-службе регионального СК.

Уголовное дело Больницы Пенсионеры Россия Мужчины Следственный комитет России
22 февраля 2024, 12:31
Москвич украл из супермаркета 60 дезодорантов перед 23 февраля
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Сотрудники Росгвардии Москвы отметили рост краж традиционных подарков на 23 февраля — дезодорантов и носков — из столичных супермаркетов перед Днем защитника Отечества. Так, им удалось задержать магазинного вора с 60 антиперспирантами, рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Росгвардии Москвы отметили рост краж традиционных подарков на 23 февраля - дезодорантов и носков - из столичных супермаркетов перед Днем защитника Отечества. Так, им удалось задержать магазинного вора с 60 антиперспирантами, рассказали в пресс-службе ведомства.

Одного из похитителей поймали на севере столицы. Им оказался 20-летний москвич. Молодой человек украл 60 антиперспирантов из сетевого магазина и попытался скрыться, но его остановили сотрудники Росгвардии. Мужчина заявил, что планировал перепродать украденный товар. Свою вину он признал.

Другого злоумышленника задержали в Новой Москве при попытке вынести из супермаркета дезодорант и носки. Скрыться 26-летнему мужчине не удалось.

Ранее охранники магазина в Москве потребовали у пенсионерки 50 тысяч рублей за неоплаченную колбасу. Женщина извинилась и предложила оплатить забытый деликатес на месте, но секьюрити настаивали на уплате штрафа в десятикратном размере.

Росгвардия Магазины Кражи 23 февраля Москва

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