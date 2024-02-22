«Множество ожогов». Школьник пострадал из-за взрыва пауэрбанка в Подмосковье

По его словам, причиной возгорания могли стать неисправные батарейки. Из-за взрыва молодой человек получил раны на груди и руках. Сразу после случившегося девушка подростка вызвала скорую, парня госпитализировали.

«Из травм - множество ожогов. Состояние удовлетворительное. <…> Видимо, батарейки были неисправны, либо еще что-то в этом роде. И из-за этого произошло возгорание. <…> Скорую вызывала девушка. Госпитализировали сразу после оказания первой помощи», - поделился собеседник.

Еще один источник «360» уточнил, что взрыв произошел на улице Шама в доме № 1. В кармане куртки подростка загорелась литиевая батарейка.

«[Доставили] в ГБУЗ МО МОЦОМД с диагнозом: ожог второй, третьей степени передней поверхности грудной клетки», - отметил он.

Школьник купил аккумуляторы на маркетплейсе. Когда батарейки находились в кармане, их замкнуло между собой, из-за чего одна из них загорелась. Мальчик почувствовал боль в руке и груди. Со слов матери, ее сын увлекается техникой, самостоятельно разбирает и собирает компьютеры.