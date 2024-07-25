Многотонный ж/д мост украли под Рязанью. Его сдали в пункт приема чермета

«С помощью этой переправы те же люди постоянно добирались в соседние населенные пункты. Считалось, что это короткий путь», - написали авторы материала.

Собственники моста оценили ущерб в 300 миллионов рублей и обратились в полицию. Правоохранители могут возбудить уголовное дело по статьям «Кража в особо крупном размере» и «Халатность».

Ранее другая необычная кража произошла в Нефтекамске. Компания молодых людей увела верблюда из цирка и устроила ему прогулку по ночному городу. Местные жители пробрались на территорию цирка, когда все клоуны и дрессировщики уснули. К утру парни вернули животное, пропажи никто даже не заметил, но молодые люди «попались» на видео, которое опубликовали в Сети.

В Рязанской области украли 60-тонный железнодорожный мост комбикормового завода. Как стало известно Telegram-каналу Mash , сделали это жители Скопинского района: они разобрали переправу на металлолом за несколько дней.