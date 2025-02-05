Многократного чемпиона-легкоатлета задержали в Москве. Несколько лет он был в розыске

Спортсмена задержали днем 4 февраля на станции метро «Тимирязевская» после проверки документов. В Москву 35-летний атлет приехал в мае прошлого года.

В 2017 году Толстихина судили за грабеж и кражу на крупную сумму. А в 2019 году его снова задержали за кражу iPhone у москвички. Тогда его приговорили к принудительным работам, но он сбежал и был объявлен в федеральный розыск.

Ранее бывший футболист российской сборной Денис Глушаков попал в громкий скандал. Спортсмен управлял автомобилем, будучи пьяным. Глушакова остановили на трассе в Ростовской области. Инспекторы ДПС проверили спортсмена алкотестером. Прибор показал 0,8 промилле - состояние опьянения средней тяжести.