05 февраля 2025, 08:43

Многократного чемпиона-легкоатлета задержали в Москве. Несколько лет он был в розыске

РИА «Новости»
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В Москве задержали многократного чемпиона России по легкой атлетике Марка Толстихина, который несколько лет находился в федеральном розыске. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Спортсмена задержали днем 4 февраля на станции метро «Тимирязевская» после проверки документов. В Москву 35-летний атлет приехал в мае прошлого года.

В 2017 году Толстихина судили за грабеж и кражу на крупную сумму. А в 2019 году его снова задержали за кражу iPhone у москвички. Тогда его приговорили к принудительным работам, но он сбежал и был объявлен в федеральный розыск.

Ранее бывший футболист российской сборной Денис Глушаков попал в громкий скандал. Спортсмен управлял автомобилем, будучи пьяным. Глушакова остановили на трассе в Ростовской области. Инспекторы ДПС проверили спортсмена алкотестером. Прибор показал 0,8 промилле - состояние опьянения средней тяжести.

Спортсмены iPhone Кражи Метро Москва
05 февраля 2025, 06:22
В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении человека на Кастанаевской улице в столице
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В Подмосковье задержали подозреваемых в стрельбе и похищении человека на Кастанаевской улице на западе Москвы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, вечером 4 февраля мужчина арендовал автомобиль, который он впоследствии припарковал на Кастанаевской улице из-за неисправности.

Позже к автомобилю приехали владельцы и стали требовать арендную плату. Арендатор платить отказался, из-за чего начался конфликт, в ходе которого один участников выстрелил из травматического оружия. Отказавшегося платить мужчину насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

В столичной прокуратуре возбудили уголовное дело о похищении человека.

Ранее полиция задержала компанию из пяти человек, которая избила пассажира электрички в Подмосковье. Один из задержанных рассказал, что конфликт начался после того, как его друг попросил у пострадавшего сигарету.

Уголовное дело Стрельба Мужчины Оружие Запад Полиция Москва
05 февраля 2025, 05:57
Пьяный мужчина отобрал у женщины младенца и с силой бросил на бетонный пол в Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге пьяный мужчина схватил чужого семимесячного младенца и бросил его на бетонный пол. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, в подъезде одного из домов города злоумышленник, находясь в алкогольном опьянении, увидел женщину с ребенком, после чего напал и бросил мальчика о бетонный пол.

В результате ребенка госпитализировали с кататравмой, переломом теменной кости и черепно-мозговой травмой. Врачи прикладывают все усилия, чтобы спасти жизнь ребенка.

Правоохранители нашли преступника, которым, по предварительной информации, оказался ранее судимый сосед матери ребенка.

Ранее в Калининградской области мужчина, убивший своего семилетнего пасынка, дал признательные показания и рассказал, за что до смерти избил ребенка. Мать погибшего сообщила, что в тот день была на работе, и сразу поняла, что сына убил ее муж.

Санкт-Петербург Дети Врачи Женщины Работа Мужчины
05 февраля 2025, 05:18
В Приморье обрушился мост через реку Большая Уссурка
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Мост через реку Большая Уссурка в Красноармейском округе Приморья временно закрыли из-за обрушения одного пролета. Об этом в Telegram-канале сообщила администрация муниципалитета.

На фотографии видно, что на поврежденной части моста застрял большегруз, из которого на лед реки упали стройматериалы. ЧП произошло в ночь с 4 на 5 февраля.

«Произошло обрушение одного пролета муниципального моста в районе села Мельничное через реку Большая Уссурка. В связи с этим введен запрет на передвижение по мостовому переходу», - сообщила администрация.

В границах села Мельничное ввели режим повышенной готовности, на место происшествия выехали специалисты. По информации властей, пострадавших нет.

В конце января в Тимирязевском районе Москвы частично обрушилась эстакада. На Дмитровском шоссе упала бетонная плита.

Обрушения Приморье Реки
05 февраля 2025, 01:55
«Жестокое насилие». Шведские власти — о стрельбе в школе, где погибли 10 человек
Unsplash
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Глава правительства Швеции Ульф Кристенсен на пресс-конференции высказался о смертельной стрельбе у школы в Эребру. Трансляцию его речи CNN-News18 разместил на YouTube.

Премьер назвал происшествие в школе «самой страшной массовой стрельбой в истории Швеции».

«Мы стали свидетелями жестокого, смертельного насилия над совершенно невинными людьми», - добавил Ульф Кристенсен Стрельба в школе в городе Эребру произошла во вторник, 4 февраля. Несколько десятков учеников вместе с учителями смогли укрыться в соседнем ресторане. Очевидцы рассказали, что в школу вошел человек в маске.

Позднее шведская полиция объявила, что при стрельбе погибли не менее 10 человек. Среди них, предположительно и сам нападавший.

Министр юстиции Швеции Гуннар Строммер указал, что нападавший не был известен полиции. Власти королевства до сих пор не знают, почему он пошел на массовый расстрел.

Школы Швеция Полиция

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