Многоэтажный дом загорелся на севере Москвы

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ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком произошло на трассе Астрахань — Волгоград Аксарайское Шоссе. Жертвами аварии стали три человека, пострадали 14, сообщила пресс-служба МВД по Астраханской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля МАЗ выехал на полосу встречного движения, после этого он столкнулся с автобусом.

В результате ДТП оба водителя скончались до приезда скорой помощи. Также несовместимые с жизнью травмы получил один из пассажиров автобуса. Помощь медиков понадобилась 14 пассажирам. Причины дорожного происшествия устанавливаются.

По данным МЧС , спасатели сейчас ликвидируют последствия ДТП. На месте работают восемь специалистов и две единицы техники. В ведомстве добавили, что число получивших травмы различной степени тяжести выросло до 17 человек.

Ранее смертельное ДТП произошло в Татарстане. В результате столкновения двух автобусов погибли два человека.

ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком произошло на трассе Астрахань - Волгоград Аксарайское Шоссе. Жертвами аварии стали три человека, пострадали 14, сообщила пресс-служба МВД по Астраханской области.