12 октября 2024, 00:14

Многоэтажный дом загорелся на севере Москвы

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На севере Москвы в жилом комплексе «Тимирязев парк» загорелась многоэтажка. Огонь охватил 22-й этаж. 360.ru показал видео с места происшествия.

Пожар произошел в доме по Ивановской улице, 19. Загорелся последний, 22-й, этаж.

МЧС России сообщило, что информация о пострадавших не поступала. К тушению подключились 39 специалистов и 10 единиц техники.

Минувшим вечером в Свиблово на северо-востоке Москвы загорелся мусор в пустовавшем металлическом ангаре. Площадь пожара достигла 100 квадратных метров. Огнеборцы потушили пожар, никто не пострадал.

Пожары Москва
11 октября 2024, 21:36
Водитель иномарки погиб при столкновении с автобусом на Западе Москвы
Телеканал «360»
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Легковой автомобиль и автобус столкнулись на Рублевском шоссе на Западе Москвы около дома № 20. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что водитель иномарки не справился с управлением и столкнулся с пассажирским транспортом. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

В распоряжении 360.ru оказались кадры с места аварии.

ДТП Москва
11 октября 2024, 17:44
Три человека погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом под Астраханью
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ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком произошло на трассе Астрахань — Волгоград Аксарайское Шоссе. Жертвами аварии стали три человека, пострадали 14, сообщила пресс-служба МВД по Астраханской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля МАЗ выехал на полосу встречного движения, после этого он столкнулся с автобусом.

В результате ДТП оба водителя скончались до приезда скорой помощи. Также несовместимые с жизнью травмы получил один из пассажиров автобуса. Помощь медиков понадобилась 14 пассажирам. Причины дорожного происшествия устанавливаются.

По данным МЧС , спасатели сейчас ликвидируют последствия ДТП. На месте работают восемь специалистов и две единицы техники. В ведомстве добавили, что число получивших травмы различной степени тяжести выросло до 17 человек.

Ранее смертельное ДТП произошло в Татарстане. В результате столкновения двух автобусов погибли два человека.

ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком произошло на трассе Астрахань - Волгоград Аксарайское Шоссе. Жертвами аварии стали три человека, пострадали 14, сообщила пресс-служба МВД по Астраханской области.

МВД РФ ДТП МЧС РФ Автобусы
11 октября 2024, 17:35
Детеныш кенгуру Крош вернулся в Ярославский зоопарк
Пресс-служба МВД
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В Ярославский зоопарк вернулся детеныш кенгуру Крош, которого похитил выходец из Вологодской области. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Крош, выйдя из переноски, осмотрелся, а когда увидел знакомые мордочки родителей, ринулся к ним. Обнюхав друг друга, счастливая семья воссоединилась», - отметили в зоопарке.

О похищении кенгуру из Калуги и Ярославля стало известно 1 октября. Через несколько дней ярославские полицейские задержали вора с поличным , когда он ехал в электричке. При нем была сумка с одним из детенышей внутри. Еще один кенгуренок погиб.

Задержанный ранее был судим за кражу и находился в розыске, после того как сбежал из-под домашнего ареста. Зверька обследовали в местном зоопарке и передали хозяевам обратно в Калужскую область.

Кроша же нашли подмосковные оперативники в Королеве.

Животные Зоопарки
11 октября 2024, 12:38
Группа подростков травила и била 13-летнюю девочку в школе Красноярского края
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В одной из школ Красноярска группа подростков била и издевалась над 13-летней девочкой. Видео с избиением появилось в распоряжении 360.ru.

Кадры с издевательствами над подростком также разлетелись по соцсетям. Почему над девочкой измывались, неизвестно.

В комментариях к публикациям пользователи писали, что учителя якобы замечали происходящее, но никак на это не реагировали. Школьница, указывали в Сети, из неблагополучной семьи, курит и употребляет спиртное. Однако официального подтверждения этой информации нет.

В Главном управлении образования Красноярска начали служебное расследование. Его проводят вместе с администрацией школы, инспектором по делам несовершеннолетних и представителем прокуратуры Октябрьского района города.

В понедельник, 14 октября, в школах пройдут классные часы, на которых с учениками проведут беседу по исполнению правил поведения.

Межрегиональный центр по делам детей запросил проверку по факту избиения школьницы.

«Направили в адрес прокуратуры Красноярского края, Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и краевого министерства образования соответствующие запросы об организации проверки», - уточнили в центре.

Красноярские полицейские организовали проверку.

Школы Красноярский край

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