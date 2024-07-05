05 июля 2024, 12:48

Многоэтажку в Балашихе заволокло дымом из-за горящего в подвале мусора

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Мусор вспыхнул в подвале жилой многоэтажки в Балашихе. Огонь успел охватить 20 «квадратов». Задымление было очень сильным, поделился в беседе с 360.ru один из местных жителей.

«Черный дым доходил до окон пятого этажа. Я вывел на улицу дедушку и домашних животных. Когда мы только начали спускаться из квартиры, на месте уже были пожарные», - рассказал молодой человек.

В региональном главке МЧС уточнили, что до прибытия специалистов на улицу самостоятельно вышли 10 жильцов. В результате ЧП никто не пострадал.

По последней информации, открытое горение в здании уже ликвидировали. На месте работают 28 спасателей и семь единиц техники.

Пожары МЧС РФ
05 июля 2024, 12:47
Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Бурятии
РИА «Новости»
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Самолет Ан-2 с шестью членами экипажа на борту совершил экстренную посадку в Еравнинском районе Бурятии. Воздушное судно получило повреждение, информация о состоянии здоровья людей уточняется. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что после случившегося начали проверку - специалисты выяснят, было ли нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Причины случившегося предстоит установить следователям и криминалистам.

В Иркутской области в минувшие выходные совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 с пожарными. Все, кто находился на борту, остались живы.

Самолеты Следственный комитет России Бурятия
05 июля 2024, 11:05
Масштабный пожар охватил 10 домов под Ростовом-на-Дону
РИА «Новости»
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Утром в пятницу в Ростовской области произошел масштабный пожар, загорелись 10 частных деревянных домов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

ЧП произошло в поселке Золотой Колос. Обстоятельства, причины и точная площадь возгорания неизвестны.

Для тушения пожара МЧС привлекло вертолет Ми-8. Всего на месте работают 45 специалистов и 13 единиц техники.

Ранее стало известно о ликвидации открытого горения в складском помещении с лакокрасочными материалами неподалеку от Пензы. Площадь распространения огня составила порядка 1,5 тысячи метров, из местного населения никто не пострадал. В тушении задействовали 35 специалистов и 11 единиц техники.

Пожары МЧС РФ
05 июля 2024, 08:28
Открытое горение на складе в Пензенской области ликвидировали
РИА «Новости»
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Спасатели ликвидировали открытое горение на складе с лакокрасочными материалами в окрестностях Пензы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

ЧП произошло в ангаре на улице Комсомольская в населенном пункте Чемодановка Бессоновского района. Площадь распространения огня составила порядка 1,5 тысячи метров.

«Открытое горение ликвидировали», - заявили в ведомстве.

Региональный главк уточнил, что никто из людей, предварительно, при возгорании не пострадал. В 00:01 спасатели сообщали о локализации пожара. Всего на место ЧП привлекли 35 специалистов и 11 единиц техники.

Вечером в четверг в районе Белорусского вокзала в Москве вспыхнул металлический ангар. Площадь распространения огня составила порядка 600 квадратных метров. При тушении пожара МЧС задействовало пожарный поезд, по всей площади постройка начала рушиться. Сведений о пострадавших не поступало, причины происшествия устанавливаются.

Пожары МЧС РФ
05 июля 2024, 00:43
Лифт с пассажирами сорвался с седьмого этажа в Набережных Челнах
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Лифт с четырьмя пассажирами сорвался и полетел вниз с седьмого этажа в Набережных Челнах. На уровне пятого этажа механизм остановил кабину. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

По данным канала, ЧП произошло в 18-этажном доме на улице Абсалямова. Люди в кабине лифта не пострадали - хотя и серьезно перепугались.

Жильцы дома сообщили, что этот лифт постоянно ломается, но в управляющей компании на их жалобы не реагируют. Telegram-канал привел видео, в котором рабочий-лифтер, выходя из кабины, несколько раз перекрестил механизм.

В мае лифт с 12-летним мальчиком рухнул с 20 этажа в Санкт-Петербурге. Кабина остановилась только на первом этаже. Ребенок в лифте не растерялся и сел на корточки. После резкой остановки он смог самостоятельно выбраться из кабины. В результате ЧП мальчик не пострадал.

Татарстан Коммунальные аварии

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