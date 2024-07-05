Многоэтажку в Балашихе заволокло дымом из-за горящего в подвале мусора

«Черный дым доходил до окон пятого этажа. Я вывел на улицу дедушку и домашних животных. Когда мы только начали спускаться из квартиры, на месте уже были пожарные», - рассказал молодой человек.

В региональном главке МЧС уточнили, что до прибытия специалистов на улицу самостоятельно вышли 10 жильцов. В результате ЧП никто не пострадал.

По последней информации, открытое горение в здании уже ликвидировали. На месте работают 28 спасателей и семь единиц техники.