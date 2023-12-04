Многодетная семья отравилась угарным газом в Крыму

По данным ведомства, утром 4 декабря в частном доме села обнаружили тела четырех человек - супружеской пары, восьмилетнего мальчика и 12-летней девочки - с внешними признаками отравления угарным газом. Еще трех детей пары в возрасте 20, 19 и 16 лет госпитализировали. Сейчас им оказывают необходимую помощь.

Погибших обнаружил работодатель главы семьи, который приехал к нему домой после того, как мужчина не пришел на работу. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

По данным Telegram-канала Shot, вся семья в день трагедии праздновала день рождения матери.

Четыре ребенка стали жертвами отравления угарным газом в Ростовской области. Они находились дома одни. Угарный газ унес жизни детей шести, семи, 10 и 15 лет.