Многодетная семья отравилась угарным газом в Крыму
Семья из семи человек отравилась угарным газом в частном доме в селе Укромное в Симферопольском районе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю.
По данным ведомства, утром 4 декабря в частном доме села обнаружили тела четырех человек - супружеской пары, восьмилетнего мальчика и 12-летней девочки - с внешними признаками отравления угарным газом. Еще трех детей пары в возрасте 20, 19 и 16 лет госпитализировали. Сейчас им оказывают необходимую помощь.
Погибших обнаружил работодатель главы семьи, который приехал к нему домой после того, как мужчина не пришел на работу. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.
По данным Telegram-канала Shot, вся семья в день трагедии праздновала день рождения матери.
Четыре ребенка стали жертвами отравления угарным газом в Ростовской области. Они находились дома одни. Угарный газ унес жизни детей шести, семи, 10 и 15 лет.