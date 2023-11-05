«Много крови, криков». Очевидец стрельбы в центре Москвы поделился подробностями

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Девушка приехала в ресторан с мужем, у них был забронирован столик. Вскоре началась стрельба.

«Там такое началось. <…> Нам пришлось мм прятаться под столом. <…> Было больше 10 выстрелов. Очень страшно, много крови, криков», - рассказала изданию посетительница ресторана.

Девушка отметила, что в результате стрельбы пострадал охранник, в него попала пуля.

По предварительным данным, стрелявший ранил четырех человек. Конфликт случился между гостями заведения, один из них достал пневматический пистолет и начал палить по приятелям.

Устроивший потасовку был пьян, его задержала полиция. Пистолет у стрелка вырвал случайный прохожий. Ресторан продолжил работу, несмотря на оцепление и работу правоохранительных органов.