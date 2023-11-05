05 ноября 2023, 21:47

«Много крови, криков». Очевидец стрельбы в центре Москвы поделился подробностями

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В воскресенье вечером в центре Москвы мужчина открыл стрельбу в ресторане из травматического пистолета. Посетительница, которая находилась там в момент происшествия, рассказала «360» подробности.

Девушка приехала в ресторан с мужем, у них был забронирован столик. Вскоре началась стрельба.

«Там такое началось. <…> Нам пришлось мм прятаться под столом. <…> Было больше 10 выстрелов. Очень страшно, много крови, криков», - рассказала изданию посетительница ресторана.

Девушка отметила, что в результате стрельбы пострадал охранник, в него попала пуля.

По предварительным данным, стрелявший ранил четырех человек. Конфликт случился между гостями заведения, один из них достал пневматический пистолет и начал палить по приятелям.

Устроивший потасовку был пьян, его задержала полиция. Пистолет у стрелка вырвал случайный прохожий. Ресторан продолжил работу, несмотря на оцепление и работу правоохранительных органов.

Стрельба Рестораны Москва 2023
05 ноября 2023, 21:48
Стрельбу у ресторана в Москве устроил российский чемпион Европы по боксу Никита Иванов — СМИ
РИА «Новости»
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Стрельбу у московского ресторана открыл 37-летний чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Мужчину задержали блюстители порядка на Шлюзовой набережной, по предварительной информации, он поссорился с несколькими гостями заведения и начал стрелять в собеседников. В итоге четыре человека пострадали, их отправили в больницу с различными травмами, в том числе с огнестрельными ранениями. Как сообщили СМИ, подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские уже задерживали спортсмена три года назад. Тогда европейский чемпион жестоко избил своего соперника Бассира Мирсиябова. Спортсмены повздорили в поезде и пьяный Иванов напал на оппонента. Удары оказались такими сильными, что мужчина попал в кому, врачи долго боролись за его жизнь. После этого в Федерации бокса России заявили, что Иванов не имеет отношения к сборной России.

Спортсмены Бокс Москва 2023
05 ноября 2023, 21:30
Стрелка в центре Москвы обезоружил прохожий — СМИ
РИА «Новости»
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Пистолет у стрелявшего в центре Москвы мужчины вырвал прохожий. Об этом РЕН ТВ рассказала его знакомая и очевидица произошедшего.

«Около пешеходного перехода наш знакомый вырвал пистолет у этого молодого человека. <…> Произошел конфликт. Молодые ребята, что-то не поделили, возможно», - рассказала собеседница телеканала.

Девушка добавила, что выстрелов было много, около 15. Место стрельбы оцепили, около ресторана работают правоохранительные органы. Несмотря на это, заведение продолжило работу, сообщил корреспондент телеканала.

При стрельбе на Шлюзовой набережной пострадали четыре человека. Потасовку устроил пьяный посетитель заведения, повздорив с приятелями. Он выстрелил в них из травматического пистолета. Устроившего стрельбу мужчину задержали.

Стрельба Москва 2023
05 ноября 2023, 20:26
Стрелка из ресторана на Шлюзовой набережной задержали
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Посетителя ресторана, утроившего стрельбу на Шлюзовой набережной в центре Москвы задержали. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По предварительным данным, 37-летний мужчина поссорился с несколькими посетителями. Из травматического пистолета он выстрелил в своих оппонентов, четверо пострадали. Их госпитализировали различными телесными повреждениями, в том числе с огнестрельными ранениями.

«На месте работу правоохранительных органов координирует Замоскворецкий межрайонный прокурор Елена Маликова», - добавили в ведомстве.

Стрельба
05 ноября 2023, 20:04
Четыре человека пострадали во время стрельбы у ресторана в Москве — СМИ
Pxhere
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В ресторане в центре Москвы произошла стрельба. По информации РЕН ТВ, пострадали четыре человека.

«Предварительно, стрельба произошла в ресторане в центре Москвы, сообщает наш источник. По некоторым данным, пострадали четыре человека», - написало издание.

Источник РИА «Новости» также сообщил о стрельбе у ресторана в центре Москвы. Однако собеседник агентства отметил, что обошлось без пострадавших. Конфликт произошел между гостями заведения. Информация о происшествии уточняется.

Ранее в Новой Москве задержали пожилую пару по подозрению в нападении на полицейских. Предположительно, муж с женой стреляли по соседям и сотрудникам МВД.

В ресторане в центре Москвы произошла стрельба. По информации РЕН ТВ , пострадали четыре человека.

Стрельба

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