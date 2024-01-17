Младенец умер в Прокопьевске после падения во время игры

По информации источника канала, семья, где погиб мальчик, живет в Прокопьевске. Известно, что 12 января ребенок играл с игрушками, но упал и ударился головой. Мать решила, что с сыном все будет в порядке, к врачам не обращаться не стала.

Через два дня состояние ребенка ухудшилось, у него поднялась температура до 37,5. Мама дала ему нурофен и положила спать. Ночью мальчик проснулся и стал сильно плакать, тогда ему уже вызвали скорую. Но прибывшие врачи ничем не смогли помочь младенцу, лишь констатировав его смерть.

Судмедэкспертиза показала, что причиной гибели мальчика стала черепно-мозговая травма, которую он получил несколько дней назад. По факту случившегося возбудили дело о причинении смерти по неосторожности, отметил собеседник Shot.

По его словам, правоохранители проверяют версию о том, что ребенку могли нанести травму умышленно.