27 января 2024, 05:32

Младенец умер на руках у матери из-за ошибки акушеров в рязанском роддоме

Freepik
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Младенец умер на руках у матери в Рязани из-за ошибки акушера. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Авторы статьи рассказали, что женщина и ее супруг долго мечтали о малыше. Паре пришлось пройти через две трудные процедуры ЭКО. В итоге пациентке все-таки удалось забеременеть. Плод вырос слишком большим, и врачи рекомендовали женщине согласиться на кесарево сечение. Операцию назначили на 2 декабря.

Однако в эту дату у пациентки ночью отошли воды и она оказалась под попечительством дежурных врачей. Медики отправили ее на естественные роды. Почему решение поменяли в последний момент, неизвестно. Во время подготовки к рождению ребенка врачи приняли ряд неправильных решений, также роженице ввели ошибочные препараты. В итоге, когда ребенок родился, его сердце почти остановилось.

«Сынуле завели сердце с помощью адреналина и подключили к ИВЛ (сам он так и не задышал). Он сразу же впал в кому, так как никаких реакций не было», - рассказала женщина журналистам.

В таком состоянии ребенок прожил 52 дня. Родители назвали его Марком и ежедневно навещали. Младенец не шел на поправку, 22 января его сердце навсегда остановилось.

«Почти три часа мы сидели, обнявшись с сыном, и говорили ему, что все хорошо, что он больше не между небом и землей, что он на небесах - наш ангел», - рассказали родители.

Ранее стало известно о погибшем ребенке в утробе матери в Челябинске. Ребенок скончался из-за длительного ожидания родов. Когда роженица сообщила врачам, что плод начал меньше шевелиться, медики не предприняли никаких действий.

Дети Роддома Врачи Женщины
27 января 2024, 02:59
«Симулянтка». В Сургуте учительница умерла от миокардита после отказа медиков ее лечить
РИА «Новости»
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Молодая учительница умерла от миокардита после того, как врачи Сургутской окружной клинической больницы отказались ее лечить, посчитав симулянткой. Сестра 23-летней девушки обратилась к адвокату, сообщило издание kp.ru.

Светлане Собакиной стало плохо 28 декабря, ее отвезли в больницу. Однако врачи посчитали ее симулянткой и отправили лечиться домой. Родственники устроили скандал, и девушку госпитализировали в инфекционное отделение. По словам сестры Светланы, ей не оказывали должной медицинской помощи.

«Она у вас симулянтка! Ее бы психотерапевту показать. С ОРВИ вообще дома можно лечиться», - привело издание слова медперсонала.

Родственники готовились забрать девушку домой, но ее состояние ухудшилось. Сестра рассказала, что о тяжелом состоянии Светланы стало известно примерно в 17:30, в 19:00 врачи сообщили, что пациентка еще в сознании, а потом перестали брать трубку.

«А в 21:30 реаниматолог позвонил папе и сообщил, что Света умерла», - рассказала сестра погибшей.

В справке о смерти указали причину - острый миокардит и кардиогенный шок. Сестра Светланы намерена разобраться в ситуации и наняла известного адвоката, специализирующегося на медицинских случаях.

Врачи продолжают бороться за жизнь бойца поп-ММА Магомеда Зайналова по прозвищу Веном, выпавшего из окна 10-го этажа. На его восстановление после травм уйдет до полугода.

Адвокаты Скандалы Больницы Болезни Врачи ОРВИ
27 января 2024, 00:38
Житель Омской области натравил на косулю охотничьего пса и добил ее топором
Unsplash
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Житель деревни Александровка натравил на дикую косулю, забредшую на его участок, охотничьего пса, а потом добил раненое животное топором. На него завели дело о жестоком обращении с животными, сообщили пресс-службе УМВД по Омской области.

Видеозапись с убийством косули попала в Сеть. На кадрах видно, что мужчина натравил собаку на дикое животное. Полицейские выяснили, что события происходили в деревне Александровка Марьяновского района Омской области.

«Фигурант, якобы для проверки охотничьих навыков собаки, дал соответствующую команду своему псу породы дратхаар, в результате чего собака набросилась на косулю и стала ее терзать», - сообщили правоохранители.

Мужчине за жестокое обращение с животными грозит до пяти лет лишения свободы.

После смерти кота Твикса, которого проводница выкинула из поезда в Кирове, СК РФ возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Обвиняемой грозит наказание от штрафа до 80 тысяч рублей или полугодового дохода до ареста на шесть месяцев либо лишение свободы сроком до трех лет.

Уголовное дело Убийства Собаки Животные
27 января 2024, 00:06
Школьница из Башкирии покончила с собой, оставив 10 предсмертных писем
Freepik
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Шестиклассница из города Бирска в Башкортостане свела счеты с жизнью и оставила 10 предсмертных посланий. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, девочка жила вместе с мамой и бабушкой. Школьница хорошо училась, была победительницей олимпиад, ни с кем не конфликтовала.

Утром 23 января девочка вернулась со школы. Примерно в 16:00 она осталась одна в квартире - бабушка уехала, а мама была на работе.

Когда домочадцы вернулись, то обнаружили ребенка на полу. В итоге девочку госпитализировали, но она скончалась в реанимации.

Как выяснили правоохранители, никто посторонний домой не приходил. Школьница оставила предсмертные записки перед суицидом. Послания были адресованы маме, папе, бабушке, дяде и некоторым одноклассникам. Девочка написала личное письмо для каждого, где попросила простить ее и никого не винить.

Ранее в Саратове девятилетний ребенок покончил с собой за неделю до дня рождения. Он оставил родителям прощальную записку.

Дети Башкирия
26 января 2024, 19:05
Москвичка бросила дочь на МКАД, высадив из машины после ссоры
РИА «Новости»
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Женщина после ссоры высадила из легковушки свою 12-летнюю дочку на Московской кольцевой автодороге и уехала. Ребенка по умным камерам нашли сотрудники дорожных служб, сообщило издание «Москва FM».

По словам главного специалиста дежурной смены ЦОДД Екатерины Алексеевой, о брошенном ребенке сначала сообщили неравнодушные люди. На место сразу же выехали сотрудники ДПС и забрали школьницу с магистрали. Ее привезли в безопасное место, а потом передали полицейским.

Алексеева добавила, что девочка ехала в автомобиле с мамой. В какой-то момент они поругались и женщина выгнала дочь из машины, оставив на обочине. Ребенок так и остался стоять у дороги, так как идти было некуда - вокруг только лес и МКАД.

Омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова отметила, что комиссия по делам несовершеннолетних должна поставить семью на учет, так как оправданий такому родительскому поведению нет.

Ранее мать задушила свою девятимесячную дочь подушкой , потому что та не хотела спать. Женщина торопилась на вечеринку, капризы дочери ее раздражали.

Дети Москва

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