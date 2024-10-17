Младенец скончался от внезапной остановки сердца в Петербурге

В Якутии водитель Lexus напал на школьника, потому что тот был одет в слишком светлую кофту и фиолетовую куртку. О конфликте из-за выбора одежды сообщил Telegram-канал Baza.

По словам матери пострадавшего, ее 14-летний сын шел в школу со своей подругой. Когда дети проходили по улице Стадухина, их окликнул неизвестный мужчина. Он подошел к парню, спросив, почему тот так разоделся и не девочка ли он.

«Когда парень ответил, что он пацан, мужчина сдернул с него капюшон и ударил по лицу», - уточнил источник канала.

Затем мужчина последовал за детьми и начал кричать, чтобы юноша больше не появлялся в таком виде и не попадался ему на глаза.

Сотрудники правоохранительных органов уже установили личность нападавшего. Им оказался местный житель Андрей Ф. Против него возбудили уголовное дело по статье «Побои». При этом, по словам последнего, он хотел лишь поговорить, но получил грубый ответ от школьника.

Ранее в Воронеже 50-летний мужчина едва не задушил подростка в маршрутке из-за того, что тот громко говорил по телефону о физике. Пять женщин пытались остановить агрессивного пассажира, но ничего не выходило, пока в конфликт не вмешался стоявший на остановке мужчина.