03 февраля 2024, 23:45

Младенец попал в реанимацию после падения из рук матери в Петербурге

Pxhere
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Пятимесячная девочка получила серьезную травму головы, упав с рук матери в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание 78.ru.

Все произошло во Фрунзенском районе. Местная жительница с младенцем на руках споткнулась при выходе из дома и выронила дочь. Ребенок ударился головой об асфальт.

В больнице у девочки диагностировали очаговую травму головного мозга, сейчас она находится в отделении реанимации детской больницы в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Они выяснили, что семья, где воспитывается ребенок, благополучная и не состоит на учете в ПДН.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре няня взяла годовалого ребенка и пошла в гости к соседу, где они стали распивать алкоголь. В гостях девочка расплакалась, после этого хозяин квартиры выкинул ее с балкона третьего этажа. Ребенок выжил, но получил серьезные травмы.

Санкт-Петербург Дети
03 февраля 2024, 23:28
Осквернившую могилы участников СВО женщину задержали во Владикавказе
Unsplash
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Сотрудники полиции задержали женщину по подозрению в надругательстве над местами захоронения участников спецоперации во Владикавказе. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по республике.

Задержанной оказалась 47-летняя жительница Владикавказа. Она рассказала, что пришла на кладбище, где похоронена ее мать, в сильном алкогольном опьянении.

Женщина разбросала венки и цветы, а также перевернула скамейки на могилах участников СВО в надежде найти спиртное. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что на территории Аллеи героев Восточного кладбища у могил участников спецоперации нашли разбросанные венки и вазы с цветами. Полицейские стали устанавливать личность вандала.

Похожий акт вандализма произошел в Ереване. Мужчина устроил погром около памятника детям блокадного Ленинграда , он опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора.

Вандализм
03 февраля 2024, 21:57
Россиянин погиб при падении с канатки в Абхазии
Unsplash
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Житель Оренбургской области погиб в результате обрыва троса канатной дороги в Рицинском реликтовом национальном парке. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

Все случилось по пути на Гегский водопад. По предварительной версии, 28-летний мужчина катался на канатке через реку, в какой-то момент она оборвалась. Тело погибшего передали правоохранителям.

Директор Рицинского парка Адамыр Багателия сообщил ТАСС , что мужчина приехал в Абхазию из Сочи. Вместе с другими туристами он арендовал на границе несколько автомобилей, чтобы подняться на Гегский водопад. По пути турист решил прокатиться на канатной дороге через реку.

Ранее стало известно о гибели двух петербуржцев после схода лавины в Хибинских горах в Мурманской области. Мужчины оказались под завалом, которые двигались на снегоходах в составе группы туристов.

Абхазия Мужчины
03 февраля 2024, 19:07
Контейнеровоз под флагом Панамы сел на мель в порту Санкт-Петербурга
РИА «Новости»
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В порту Бронка в Санкт-Петербурге в ночь на 3 февраля сел на мель контейнеровоз, следовавший под флагом Панамы. Об этом сообщила пресс-служба Северно-Западной транспортной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что, по предварительным данным, сухогруз шел к причалу и после поворота сел на мель кормой. При этом сотрудники ведомства не зафиксировали разлива нефтепродуктов.

Из данных сервиса Marine Traffic следует, что речь идет о контейнеровозе Flying Fish. Судно должно было прибыть в порт около 21:00. На его борту находилось 2,3 тысячи контейнеров из Египта.

В декабре в акватории Анапы на мелководье сел сухогруз Blue Shark. Судно, перевозившее зерновые культуры, следовало под флагом Белиза. Сотрудники Морспасслужбы организовали спасательную операцию, вскоре сухогруз встал на якорь в порту Кавказ.

Санкт-Петербург Корабли
03 февраля 2024, 18:56
Момент убийства водителя скорой в Подмосковье попал на видео
РИА «Новости»
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Убийство водителя скорой помощи в микрорайоне Востряково в Домодедове попало на видео. Кадры показал телеканал РЕН ТВ.

На опубликованной видеозаписи мужчина вместе с водителем скорой отошли от дома. Позднее прозвучал выстрел, и водитель рухнул в снег.

Убийца сбежал с места ЧП, однако правоохранители оперативно его вычислили и задержали. В момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения.

О стрельбе стало известно вечером в пятницу, 2 февраля. Следственный комитет по Московской области сообщал, что пострадавший получил смертельное ранение шеи.

По информации «Московского комсомольца» , погибший трудился на станции скорой последние пять лет. На помощь к нему прибыла бригада, в составе которой работал его брат.

Врачам скорой помощи в Челябинске пришлось вызвать полицию после нападения агрессивного пациента и его родственников.

Убийства Скорая помощь

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