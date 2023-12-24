Младенец получил смертельную травмы при падении с дивана в Петербурге

По данным журналистов, девятимесячного ребенка привезли из квартиры в Колпине. По словам родителей, мальчик упал с дивана на ковер и ударился затылком.

Прибывшие на место врачи диагностировали у младенца состояние клинической смерти. Мальчика срочно доставили в больницу для проведения реанимационных мероприятий, но медики оказались бессильны.

После смерти ребенка правоохранители начали проверку.

По словам источников, мальчик рос в полной семье. Родители не попадали в поле зрения социальных служб, за нарушение закона их тоже не привлекали.

Рязанский главк СК в минувший четверг, 21 декабря, объявил о возбуждении уголовного дела после смерти трехлетнего ребенка после посещения хирургического стоматологии. По данным ведомства, врачи провели маленькому пациенту необходимые процедуры, но через три дня ребенку стало плохо. Прибывшая по вызову бригада скорой констатировала смерть мальчика.