24 декабря 2023, 20:56

Младенец получил смертельную травмы при падении с дивана в Петербурге

РИА «Новости»
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Врачи больницы Санкт-Петербурга не смогли спасти доставленного к ним в тяжелом состоянии маленького ребенка. Об этом со ссылкой на источники сообщила «Фонтанка».

По данным журналистов, девятимесячного ребенка привезли из квартиры в Колпине. По словам родителей, мальчик упал с дивана на ковер и ударился затылком.

Прибывшие на место врачи диагностировали у младенца состояние клинической смерти. Мальчика срочно доставили в больницу для проведения реанимационных мероприятий, но медики оказались бессильны.

После смерти ребенка правоохранители начали проверку.

По словам источников, мальчик рос в полной семье. Родители не попадали в поле зрения социальных служб, за нарушение закона их тоже не привлекали.

Рязанский главк СК в минувший четверг, 21 декабря, объявил о возбуждении уголовного дела после смерти трехлетнего ребенка после посещения хирургического стоматологии. По данным ведомства, врачи провели маленькому пациенту необходимые процедуры, но через три дня ребенку стало плохо. Прибывшая по вызову бригада скорой констатировала смерть мальчика.

Дети Врачи
24 декабря 2023, 21:25
Пешехода сбили на смерть на Ленинградском шоссе в Москве
РИА «Новости»
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Смертельное ДТП с участием пешехода произошло возле ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, пешеход переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбил автомобиль Lamborgini Urus. Сейчас часть дороги перекрыта, из-за этого возникли затруднения движения.

Как сообщил Mash, Lamborgini принадлежит основательнице федеральной сети салонов красоты Grushka Алене Грушка.

В пятницу, 22 декабря, пешеход погиб в ДТП на северо-востоке Москвы. Как сообщается, грузовой автомобиль сбил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на 1-й Останкинской улице. В результате аварии мужчина скончался на месте.

Также в пятницу иномарка сбила 10-летнего ребенка на улице Варварка в Москве. Пострадавшего забрала машина скорой помощи.

ДТП Дороги Машины
24 декабря 2023, 15:01
Нападавших на дворников-мигрантов подростков задержали в Петербурге
РИА «Новости»
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Сотрудники полиции Петербурга задержали двух 16-летних подростков по подозрению в нападении на дворников — выходцев из стран ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба регионального глава МВД.

Сотрудники полиции Петербурга задержали двух 16-летних подростков по подозрению в нападении на дворников - выходцев из стран ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба регионального глава МВД.

По данным ведомства, в декабре правоохранители обнаружили в Сети ролики с избиением работников коммунальной службы. Несовершеннолетние причастны к пяти нападениям - на двух женщин и троих мужчин. Уточняется, что четверо из них - трудовые мигранты.

В ноябре в Петербурге задержали студента медицинского колледжа, который участвовал в избиении дворников-мигрантов. Следственные органы возбудили дело по статье о хулиганстве.

Ранее житель Петербурга во Фрунзенском районе забил до смерти 28-летнюю девушку, работавшую дворником.

Уголовное дело Полиция Избиения
24 декабря 2023, 13:07
Пострадавших в ДТП с автобусом в Рыбинске отвезли в реанимацию
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Двух из четырех пострадавших в аварии легковушки и автобуса в Рыбинске доставили в реанимацию. Об этом РИА «Новости» рассказали в Минздраве Ярославской области.

«Четверо пострадавших привезли в больницу имени Пирогова. Двоих доставили в отделение реанимации, они в тяжелом состоянии. Еще двое - в средней степени тяжести», - сообщили в ведомстве.

Вечером в субботу, 23 декабря, автомобиль Volkswagen на полной скорости въехал в рейсовый автобус ЛиАЗ. Травмы получили четыре человека - три пассажира автобуса и водитель легковушки.

Следственный комитет начал доследственную проверку обстоятельств ЧП, региональная прокуратура взяла ее под свой контроль.

По предварительной информации, у всех пострадавших подозрение на сотрясение мозга и закрытые черепно-мозговые травмы, официально эти сведения не подтверждали.

Ранее аварию в Рыбинске показали на видео. Передняя часть Volkswagen фактически влетела в салон автобуса.

ДТП Минздрав Автобусы
24 декабря 2023, 12:26
Жителей Сочи предупредили о шторме с огромными волнами
РИА «Новости»
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В ближайшие два дня на территории Краснодарского края продолжится непогода, на море разыграется шторм с высотой волн до 4,5 метра. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«На участке Магри - Веселое ожидается волнение моря с волнами до 4,5 метра высотой. Есть опасность формирования смерчей», - заявили в ведомстве.

В МЧС добавили, что скорость ветра составит до 27 метров в секунду. Вероятны ливни с грозами, а в горной местности выпадет снег и появится гололедица.

Telegram-канал Shot сообщил, что из-за шквалистого ветра в Сочи погиб один человек. Дерево упало на пешехода, мужчина скончался на месте от полученных травм.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский в Telegram-канале уточнил, что из-за ветра пострадали 11 домов по Инжирной улице, городские службы окажут помощь в восстановлении фасадов.

По его словам, всего стихия повалила порядка 80 деревьев. К расчистке улиц уже приступили спасатели и работники районных администраций. Всего в ликвидации последствий задействовали более ста единиц техники и свыше 400 человек.

Из-за погодной обстановки на запасные аэродромы в Сочи ушли более 20 самолетов.

Спасатели Сочи Шторм Краснодарский край

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