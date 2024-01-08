08 января 2024, 14:34

Младенец погиб в Татарстане после того, как с ним поиграли мать и ее сожитель

Пресс-служба Следственного комитета
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В Татарстане четырехмесячный ребенок погиб от кровоизлияния в спинной мозг. По предварительным данным, мальчика подбрасывали в воздух во время игры, сообщил Telegram-канал Baza.

Младенец скончался утром 6 января в городе Зеленодольске. У малыша не выявили признаков насильственной смерти. Вскрытие показало, что причиной гибели стало кровоизлияние в спинной мозг шейного отдела позвоночника. В результате по факту случившегося задержали мать ребенка и ее сожителя.

По предварительной версии следствия, малыш получил травму в результате игр - его подбрасывали в воздух. Точную причину смерти назовут после гистологической и ситуационной экспертиз. Следственный комитет возбудил дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

На Алтае 3 января стало известно о смерти четырехмесячного ребенка. Мать оставила младенца с двухлетним братом без еды в неотапливаемом доме 31 декабря.

Уголовное дело Дети Татарстан
08 января 2024, 13:17
Обледеневшие стены и дыры вместо окон. Появилось видео с последствиями пожара на севере Москвы
Телеканал «360»
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В распоряжении «360» оказалось видео с последствиями пожара на Красностуденческом проезде в Москве. После работы спасателей с пожарными стволами стены дома на морозе быстро обледенели, с балконов свисают огромные сосульки.

Два окна в пятиэтажке выбиты, на стеклах уцелевших окон возникла толстая ледяная корка. Пожарная лестница практически превратилась в глыбу льда. Из дыры вместо окна по-прежнему идет дым. Иней образовался и на стоявших вблизи деревьях.

На момент съемки видео на месте продолжали работать специалисты. Возле пятиэтажного дома стояла пожарная машина.

Возгорание произошло вечером 7 января. Спасатели вскрыли квартиру над горящей и обнаружили, что она доверху забита хламом. Им пришлось до утра разгребать мусорные завалы. О пострадавших не сообщалось. Из двух подъездов эвакуировали 19 жильцов. Пожар полностью ликвидировали лишь около 04:00. За час до этого его удалось локализовать.

Пожары
08 января 2024, 12:36
Три грузовика столкнулись на МКАД, в одной из машин зажало человека
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На Московской кольцевой автодороге произошло ДТП с тремя грузовиками. В одном из них — зажат человек, сообщил источник «360».

По его данным, массовая авария случилась 8 января на внешней стороне 54-го километра МКАД в Можайском районе столицы. Прибывшие спасатели пытаются вытащить из машины зажатого в ней человека. На месте также работают автоинспекторы. О пострадавших информации нет.

В пресс-службе дептранса Москвы подтвердили информацию о массовой аварии с тремя большегрузами. В ведомстве уточнили, что движение в районе ДТП затруднено. Водителям порекомендовали заранее выбирать пути объезда.

Накануне на внутренней стороне 93-го километра МКАД водитель легкового автомобиля сбил женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм пострадавшая скончалась. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

ДТП Москва
08 января 2024, 10:58
Тела полицейского и женщины обнаружили под окнами дома на западе Москвы
РИА «Новости»
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В Западном административном округе Москвы обнаружили трупы полицейского и женщины. Предположительно, лейтенант расправился со своей бывшей женой и свел счеты с жизнью, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, ранним утром 7 января на улице Рассказовской во Внукове под окнами жилого дома нашли тело 40-летнего старшего инспектора ДПС УВД по ТиНАО, находившегося в отпуске. Около полицейского лежал труп женщины.

Как уточнила Baza, это могла быть его экс-супруга. У следователей есть версия, что сотрудник полиции мог вытолкнуть женщину из окна.

Точные причины и обстоятельства гибели мужчины и женщины установят правоохранители.

На днях работник коммунальных служб обнаружил изрезанное тело мужчины в подвале многоэтажного дома на Щелковском шоссе в Москве. Троих подозреваемых в убийстве полицейские объявили в розыск.

Полиция Москва
08 января 2024, 10:46
Пятеро детей пострадали в смертельном ДТП на Урале
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ДТП на трассе в Свердловской области унесло жизнь женщины. В аварии пострадали семь человек, в том числе пятеро детей. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Два автомобиля столкнулись на дороге Екатеринбург - Реж - Алапаевск Режевского района. Водитель «Шевроле Нива» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «Форд».

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили семь пассажиров, в том числе пятеро детей. Врачи оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

«Известно, что несовершеннолетние перевозились с нарушениями ПДД РФ. В салоне „Форд“ находилось количество пассажиров, превышающее положенную норму конфигурации машины», - указали в пресс-службе.

Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать детали случившегося.

Ранее под Екатеринбургом произошла авария с участием двух машин , пострадали четыре человека. Водитель Bentley выехал на встречку и врезался с автомобиль УАЗ. По информации ГИБДД, хозяина иномарки до этого уже лишали водительских прав.

Урал Дети ДТП

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