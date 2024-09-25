25 сентября 2024, 00:42

Младенец погиб под колесами легковушки в Калужской области

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В городе Людиново легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом и вылетел на тротуар. Погиб двухмесячный ребенок, сообщила пресс-служба прокуратуры Калужской области.

Авария произошла вечером 24 сентября на перекрестке улиц Герцена и Трудовые резервы. Водитель Lada Priora вопреки правилам не пропустил рейсовый микроавтобус, который ехал по главной дороге.

После столкновения легковое авто отбросило на тротуар с пешеходами. Четырех человек госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Двухмесячный ребенок умер на месте. Органы предварительного следствия возбудили уголовное дело.

На тротуаре в момент аварии находились две женщины с колясками, уточнила пресс-служба УМВД России по Калужской области. В больницу попали пассажир Lada Priora и три пешехода, в том числе 2023 года рождения.

В Свердловской области пьяный депутат сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся. Его остановили инспекторы ДПС.

Дети Прокуратура РФ ДТП
24 сентября 2024, 21:28
Массовая авария произошла на востоке Москвы
РИА «Новости»
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Иномарки не поделили полосы на проходящем через московский район Измайлово участке северо-восточной хорды. В результате столкнулись четыре легковых автомобиля. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, на дороге столкнулись Lexus, Hyundai и две машины Kia. Столкнувшиеся иномарки перекрыли две полосы движения.

В результате происшествия пострадали три человека. Об их состоянии пока ничего неизвестно. Также пока нет никаких данных о причинах массового столкновения.

ДТП Москва
24 сентября 2024, 19:43
Взрыв прогремел под окнами многоэтажки Челябинска
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Проходивший мимо многоэтажного дома на пересечении улиц Гражданской и Руставели мужчина устроил взрыв, бросив под балкон неустановленный предмет. Кадры с места происшествия опубликовал сайт 74.Ru.

На видео можно заметить, как мимо дома шли двое мужчин в темной одежде. Один из них задержался и подошел к застекленному балкону на первом этаже, оставив неизвестный предмет, после чего удалился. Спустя несколько секунд на месте, где стоял прохожий, произошел взрыв с яркой вспышкой и сильным задымлением.

Опрошенные журналистами местные жители заявили, что от детонации сработали сигнализации припаркованных во дворе машин.

В пресс-службе областного главка МВД отметили, что начали поиск очевидцев и свидетелей взрыва. В ведомстве добавили, что правоохранители приступили к обходу квартир.

В конце прошлой недели петербургский школьник получил множественные травмы при взрыве баллона со сжатым воздухом на автосервисе в Пушкинском районе города. По предварительным данным, рабочие участка накачивали бак для прицепа для проверки, но емкость не выдержала нагрузки, разгерметизировалась и сдетонировала.

МВД РФ Взрывы Челябинск
24 сентября 2024, 16:27
Производитель дихлофоса начал разбирательства после отравления семьи под Красноярском
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Новосибирский завод «Сибиар» начал расследование в связи с обнаружением следов дихлофоса в пробах после отравления семьи в Красноярском крае. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель компании.

«Мы собираем свою информацию, но исходных данных пока не хватает. Поэтому дождемся официального заключения и понимания ситуации», - указал собеседник агентства.

По его словам, завод пока не получал запросов от правоохранительных органов. Также представители компании подчеркнули, что за 30 лет работы предприятия не было зафиксировано случаев, когда их продукция приводила к смерти человека.

Ранее в Следственном комитете заявили, что обработка дома дихлофосом не могла стать причиной смертельного отравления семьи в Красноярском крае.

Красноярский край Смертельное отравление в Красноярском крае
24 сентября 2024, 13:04
Массовое ДТП произошло на Северо-Восточной хорде в Москве
РИА «Новости»
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Массовая авария произошла на Северо-Восточной хорде в Москве. По данным источника 360.ru, участниками крупного ДТП стали четыре автомобиля.

По его информации, в аварию попали автомобиль Renault, грузовой автомобиль, военный автобус и военный грузовик. На месте происшествия произошел небольшой разлив топлива.

По предварительным данным, в результате никто не пострадал, добавил собеседник 360.ru.

Накануне массовая авария произошла на юго-западе Москвы. На пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе столкнулись два автобуса, такси и грузовик.

Еще днем ранее на внутренней стороне 10-го километра МКАД мусоровоз сбоку врезался в фуру, после чего оба грузовика опрокинулись. Движение в месте ДТП осуществлялось по одной полосе.

Грузовики ДТП Топливо Автобусы Москва

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