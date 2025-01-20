Младенец и двое взрослых погибли в ДТП под Нижним Новгородом

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Авария произошла недалеко от деревни Корниловка в Навашинском районе. По предварительным данным, водитель Lada не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Hyundai.

«В результате ДТП погибли три пассажира Lada - мужчина, женщина и двухмесячный ребенок», - уточнили в МВД.

Водитель отечественного автомобиля, а также водитель и пассажирка Hyundai пострадали.

Ранее на северо-востоке Москвы столкнулись такси и поливомоечная машина. Пострадали два человека. К месту происшествия отправили санитарный вертолет МАЦ. Одного из водителей доставили в городскую клиническую больницу № 36.