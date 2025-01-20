Младенец и двое взрослых погибли в ДТП под Нижним Новгородом
Три человека, в том числе младенец, погибли, еще трое пострадали при столкновении двух машин в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла недалеко от деревни Корниловка в Навашинском районе. По предварительным данным, водитель Lada не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Hyundai.
«В результате ДТП погибли три пассажира Lada - мужчина, женщина и двухмесячный ребенок», - уточнили в МВД.
Водитель отечественного автомобиля, а также водитель и пассажирка Hyundai пострадали.
Ранее на северо-востоке Москвы столкнулись такси и поливомоечная машина. Пострадали два человека. К месту происшествия отправили санитарный вертолет МАЦ. Одного из водителей доставили в городскую клиническую больницу № 36.