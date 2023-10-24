Младенца, которому мать вспорола живот, выписали из больницы в Башкирии
В Башкирии выписали из больницы полуторагодовалого мальчика, мать которого вспорола ему живот. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
«Ребенка выписали из республиканской детской клинической больницы», - сообщили в ведомстве.
Жуткая история произошла 8 октября в поселке Приютово Белебеевского района Башкирии. Там 22-летняя мать избила и ранила ножом полуторагодовалого сына, который раздражал ее своим плачем и мешал выпивать. Женщина трижды ударила ребенка ножом в живот. После этого она вышла на улицу и попросила прохожих вызвать скорую помощь. Младенца в тяжелом состоянии с помощью санавиации доставили в реанимацию.
По информации регионального управления Следственного комитета, 13 октября женщину арестовали. Ее подозревают в покушении на убийство малолетнего. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от главы башкирского управления доложить о ходе расследования этого дела.