21 ноября 2023, 05:09

Мизулина призвала полицию наказать подростков, которые издевались над детьми из-за национальности в Бурятии

РИА «Новости»
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В интернете разлетелся ролик с издевательствами над двумя младшими школьниками в Бурятии. Подросткам из поселка Могойтуй не понравилось, что мальчик-бурят дружит с русским ребенком. За это они избивали детей и заставили их целоваться на камеру. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что обратилась в полицию с просьбой наказать злоумышленников.

«Мы также обратились в МВД с просьбой принять меры в отношении тех, кто разжигает межнациональную рознь и устанавливает дикие порядки», - написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Ранее в УМВД России по Забайкальскому краю сообщили, что сотрудники полиции задержали трех подростков за травлю детей в Могойтуе. Сейчас полицейские опрашивают педагогов и предполагаемых участников конфликта. К делу подключились прокуратура Могойтуйского района и Следственный комитет. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки.

В интернете разлетелся ролик с издевательствами над двумя младшими школьниками в Бурятии. Подросткам из поселка Могойтуй не понравилось, что мальчик-бурят дружит с русским ребенком. За это они избивали детей и заставили их целоваться на камеру. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила , что обратилась в полицию с просьбой наказать злоумышленников.

Школы Школьники Бурятия
21 ноября 2023, 01:06
Два человека стали жертвами ДТП с коровой на Кубани
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Двое погибли, еще два человека пострадали на Кубани в ДТП на трассе с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Смертельная авария произошла около 20:00 на трассе «Лабинск - Мостовской - граница КЧР», из-за вышедшей на дорогу коровы.

«Водитель Mercedes сбил животное, которое от удара отбросило на встречную полосу, где его сбил автомобиль скорой медицинской помощи. После столкновения с коровой иномарка по инерции продолжила движение и врезалась в стоящий на обочине автомобиль Lada, после чего опрокинулась», - указали в сообщении.

По данным МВД, на месте погибли 28-летние водитель и пассажир Mercedes. Еще одного пассажира иномарки и пассажира Lada госпитализировали. В автомобиле скорой медицинской помощи никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее четыре человека получили смертельные травмы при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Советском районе Крыма. Водитель Lada Kalina выехал на встречку, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2104.

Краснодар МВД РФ ДТП
20 ноября 2023, 23:10
Молодой человек покончил с собой в стрелковом клубе в центре Москвы
Freepik
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Посетитель стрелкового клуба в центре Москвы покончил с собой. Ему было 23 года. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации канала, молодой человек скончался до приезда скорой помощи. Сейчас в этом деле разбираются сотрудники полиции.

Ранее в Брянске подсудимый покончил с собой прямо во время заседания суда. 21-летнего молодого человека обвиняли в том, что он ударил ножом своего знакомого. В начале заседания мужчина спокойно отвечал на все вопросы. Но, когда в зал вошла свидетельница происшествия, начал нервничать, кричать и просить девушку не уходить после опроса.

Когда девушка вышла из зала заседания, подсудимый попытался покончить с собой. Сотрудники ФСИН оказали ему первую помощь и вызвали медиков. Но через 20 минут мужчина скончался. По факту его смерти начали проверку.

Суд Стрельба Оружие Полиция
20 ноября 2023, 22:00
Школьница сломала позвоночник на детском картинге в Подмосковье
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Двенадцатилетняя девочка повредила позвоночник во время катания на детском картинге. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Московской области.

По предварительным данным, 19 ноября девочка отдыхала на детском картинге в одном из торговых центров города Клина. Во время катания она не справилась с управлением и врезалась в инструктора, который упал на нее. В результате школьница получила травму позвоночника.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование ребенка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Криминалисты осмотрели место происшествия и назначили медицинскую судебную экспертизу.

Ранее в Москве школьница упала с лошади во время занятия по конному спорту и сломала четыре позвонка.

Клин Дети Следственный комитет России
20 ноября 2023, 21:40
Два человека получили травмы в ДТП с такси на МКАД
Freepik
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Массовое столкновение автомобилей произошло на 52-м километре МКАД. Травмы получили два человека, сообщил источник «360» в экстренных службах.

«Произошло ДТП с участием трех автомобилей, одно из них такси. Двух пассажиров такси осмотрели медики, пострадавших госпитализировали», - уточнил он.

Участниками аварии, предположительно, стали автомобили Volkswagen Tiguan, Ford Focus и Chery. После ДТП разлива топлива не произошло. Сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть на МКАД две полосы из шести. Причины дорожного происшествия устанавливаются.

Накануне на 88-м километре Московской кольцевой автодороги столкнулись автомобиль такси и грузовик. Прибывшие на место медики осмотрели одного из пострадавших водителей.

ДТП Такси Москва 2023

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