Мизулина призвала полицию наказать подростков, которые издевались над детьми из-за национальности в Бурятии

«Мы также обратились в МВД с просьбой принять меры в отношении тех, кто разжигает межнациональную рознь и устанавливает дикие порядки», - написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Ранее в УМВД России по Забайкальскому краю сообщили, что сотрудники полиции задержали трех подростков за травлю детей в Могойтуе. Сейчас полицейские опрашивают педагогов и предполагаемых участников конфликта. К делу подключились прокуратура Могойтуйского района и Следственный комитет. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки.

В интернете разлетелся ролик с издевательствами над двумя младшими школьниками в Бурятии. Подросткам из поселка Могойтуй не понравилось, что мальчик-бурят дружит с русским ребенком. За это они избивали детей и заставили их целоваться на камеру. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила , что обратилась в полицию с просьбой наказать злоумышленников.