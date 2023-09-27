Мисс Россия-Вселенная украла из «Леруа Мерлен» сварочный аппарат

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По данным канала, женщина и ее спутник на серебристом Range Rover решили вывезти из магазина товары, которые не оплатили. Иномаркой управлял мужчина, а обладательница титула сидела на пассажирском месте.

Сотрудники «Леруа Мерлен» на Парашютной улице пытались заблокировать проезд внедорожнику при помощи тележек, но это не помогло. Пара преодолела препятствие и скрылась.

По информации портала 78.ru , 26 сентября в полицию Приморского района обратился представитель «Леруа Мерлен». Он сообщил, что из магазина на Парашютной улице мужчина и женщина вынесли сварочный аппарат стоимостью семь тысяч рублей. Пара уехала на автомобиле, не заплатив за товар. В настоящее время их разыскивают.

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