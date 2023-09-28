Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве в Ташкенте

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«Общее число пострадавших в результате происшествия составляет 163 человека. Всего 24 из них госпитализированы», - сообщили в ведомстве.

Их распределили по нескольким клиникам, в том числе в Республиканский научный центр скорой медицинской помощи и ташкентский роддом № 1.

Состояние пациентов , по словам медиков, удовлетворительное. Тяжелобольных среди них нет. Остальные отправились домой.

В ведомстве подтвердили гибель одного подростка. Он умер на месте происшествия и попал в больницу уже без признаков жизни.

Взрыв на складе произошел в ночь на 28 сентября.

МВД Узбекистана заявило, что его спровоцировал удар молнии.

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