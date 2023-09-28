Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве в Ташкенте
При взрыве на складе в Ташкенте пострадали 163 человека, из них 24 жителя госпитализировали. Погиб подросток, объявил в своем Telegram-канале Минздрав Узбекистана.
«Общее число пострадавших в результате происшествия составляет 163 человека. Всего 24 из них госпитализированы», - сообщили в ведомстве.
Их распределили по нескольким клиникам, в том числе в Республиканский научный центр скорой медицинской помощи и ташкентский роддом № 1.
Состояние пациентов , по словам медиков, удовлетворительное. Тяжелобольных среди них нет. Остальные отправились домой.
В ведомстве подтвердили гибель одного подростка. Он умер на месте происшествия и попал в больницу уже без признаков жизни.
Взрыв на складе произошел в ночь на 28 сентября.
МВД Узбекистана заявило, что его спровоцировал удар молнии.
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