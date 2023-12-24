24 декабря 2023, 10:42

Минздрав уточнил число пострадавших при обрушении горки в Хакасии

РИА «Новости»
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При обрушении горки в Усть-Абакане травмы получили 10 человек — один взрослый и девять детей. Данные о пострадавших уточнили в пресс-службе Минздрава Хакасии.

Пятеро детей получили ушибы, еще четверо - переломы. Двух несовершеннолетних доставили в Республиканскую клиническую больницу имени Ремишевской. Врачи оценили их состояние как стабильное.

«Остальные получают амбулаторное лечение», - добавили в Минздраве.

Накануне вечером в Усть-Абакане дети взобрались на недостроенную горку , вокруг которой не было ограждения. Неустойчивая конструкция обвалилась под их весом. После случившегося СК возбудил уголовное дело.

При обрушении горки в Усть-Абакане травмы получили 10 человек - один взрослый и девять детей. Данные о пострадавших уточнили в пресс-службе Минздрава Хакасии.

Дети Обрушения Минздрав
24 декабря 2023, 11:45
Огнеборцы спасли 100 свиней на пожаре под Курганом
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Свиноферма вспыхнула в деревне Кочарино Курганской области, прибывшие на место ЧП пожарные спасли 100 свиней. Об этом сообщила пресс-служба главка регионального МЧС.

Возгорание началось в 10:25. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений огонь распространился на 100 квадратных метрах - горело деревянное строение фермы.

Спасти удалось не всех свиней, еще 20 погибли в пожаре. В ликвидации последствий возгорания задействовали четыре единицы техники и девять человек личного состава.

В 11:30 распространение огня удалось локализовать, открытое горение ликвидировали в 12:15. Причины пожара на данный момент неизвестны.

В октябре два деревянных павильона загорелись в городском зоопарке Саратова. Погибли свыше 40 экзотических видов животных , в том числе малайская циветта, сурикаты, скунс, бородатая агама, удав и гекконы.

Спасатели Пожары Курганская область МЧС РФ Животные
24 декабря 2023, 10:22
Уничтоженную огнем автостоянку в Чите показали на видео
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Пожар на автомобильной стоянке произошел в Чите, огонь уничтожил 30 машин и нежилой двухквартирный дом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Забайкальскому краю.

ЧП случилось на улице Костюшко-Григоровича. Прибывшие на место спасатели ликвидировали распространение огня на площади 700 квадратных метров.

О пострадавших или погибших ведомство не сообщало. На месте работает следственно-оперативная группа, в состав которой вошли специалисты испытательной пожарной лаборатории и государственного пожарного надзора, они установят причины произошедшего.

Краевой главк Следственного комитета и региональная прокуратура пока не прокомментировали случившееся.

В марте спасатели затушили пожар, возникший в салоне грузового автомобиля в Богородском городском округе во время автостоянки. Причиной ЧП стало короткое замыкание , водитель не пострадал.

Пожары МЧС РФ Видео Машины
24 декабря 2023, 05:55
Пассажир рейса Шымкент — Алма-Ата открыл аварийную дверь, не дожидаясь высадки
РИА «Новости»
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Нетерпеливый пассажир, летевший рейсом Шымкент — Алма-Ата авиакомпании FlyArystan, самостоятельно открыл эвакуационную дверь, чтобы покинуть самолет. Об этом в своем Telegram-канале портал Elitar.kz.

«Обычно в таких ситуациях авиакомпания подает в суд для возмещения средств, которые уходят на установку двери», - заявили в комитете гражданской авиации Казахстана.

Мужчину передали полиции.

По этому факту проведут расследование, причем не только в отношении пассажира. Службы аэропорта, ответственные за подачу автотрапа, тоже проверят.

Как отметило издание, пассажиров могли долгое время не выпускать из самолета, поэтому мужчина и попытался сделать это самостоятельно.

Ранее две россиянки устроили истерику на борту вылетавшего с Пхукета самолета, задержав на 2,5 часа вылет рейса. Они жаловались на духоту в салоне самолета, в котором находилось около 300 пассажиров, причем снимали все на телефон.

Нетерпеливый пассажир, летевший рейсом Шымкент - Алма-Ата авиакомпании FlyArystan, самостоятельно открыл эвакуационную дверь, чтобы покинуть самолет. Об этом в своем Telegram-канале портал Elitar.kz.

Казахстан Самолеты
23 декабря 2023, 22:49
Новогодняя елка сгорела в химкинском парке
Unsplash
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Новогодняя елка загорелась в сквере имени Марии Рубцовой в Химках в Подмосквье. Об этом сообщил Telegram-канал «Химки Онлайн».

«По предварительной информации, семья зажигала бенгальские огни», - уточнил канал.

О пострадавших не сообщили. Городские власти пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее в квартире жилого дома в Обручевском районе Москвы загорелась елка. Жильцы смогли справиться с огнем самостоятельно. Трех человек эвакуировали. В результате ЧП пострадавших мужчину, женщину и ребенка экстренно увезли в больницу.

До этого начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дмитрий Нилов напомнил жителям Солнечногорска о правилах пожарной безопасности в преддверии зимних праздников. Он рассказал, как правильно наряжать елку и использовать пиротехнические изделия.

По его словам, фейерверки и салюты должны быть сертифицированы, а упаковка без повреждений. Покупать можно только в специализированных магазинах и использовать согласно инструкции.

Пожары Химки Москва 2023

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