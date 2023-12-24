Минздрав уточнил число пострадавших при обрушении горки в Хакасии
При обрушении горки в Усть-Абакане травмы получили 10 человек — один взрослый и девять детей. Данные о пострадавших уточнили в пресс-службе Минздрава Хакасии.
Пятеро детей получили ушибы, еще четверо - переломы. Двух несовершеннолетних доставили в Республиканскую клиническую больницу имени Ремишевской. Врачи оценили их состояние как стабильное.
«Остальные получают амбулаторное лечение», - добавили в Минздраве.
Накануне вечером в Усть-Абакане дети взобрались на недостроенную горку , вокруг которой не было ограждения. Неустойчивая конструкция обвалилась под их весом. После случившегося СК возбудил уголовное дело.
При обрушении горки в Усть-Абакане травмы получили 10 человек - один взрослый и девять детей. Данные о пострадавших уточнили в пресс-службе Минздрава Хакасии.