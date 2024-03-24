Минздрав усилил психологическую поддержку пострадавшим при теракте и их семьям

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«Усиление произошло на горячей линии психологической поддержки, на которую можно обратиться по телефону: +7 (495) 637-70-70», - говорится в сообщении.

Помимо этого, бригада специалистов НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского работает в медицинских организациях, где пострадавшие проходят лечение. После сообщения о террористическом акте на место немедленно прибыли специалисты отделения неотложной психиатрической и психологической помощи при ЧС.

Погибшими при атаке боевиков, произошедшей вечером 22 марта в Crocus City Hall, числятся 133 человека. Известно также о 154 пострадавших.

Нападавшие рассчитывали , что записи с камер видеонаблюдения сгорят в результате устроенного ими пожара, однако этого не произошло, и подозреваемых удалось отследить.