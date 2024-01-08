Минздрав сообщил подробности массового ДТП с погибшими в Новгородской области

Ранее семь человек погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком в Ставрополье. Двое человек пострадали, их доставили в больницу.

Из-за аварии движение в сторону Москвы перекрыли. На месте массового ДТП работают спасатели , вылетели вертолеты МЧС России и Центра медицины катастроф. Также к месту происшествия выдвинули мобильный пункт обогрева ведомства.





«Медики эвакуируют в медицинские учреждения региона 10 пострадавших, в том числе двух детей», - передали в министерстве.

Один ребенок находится в тяжелом состоянии, второй - в состоянии средней степени тяжести. Пациентов направили в областную детскую клиническую больницу.

Массовая авария произошла на 526-м километре трассы М-11 «Нева» в Новгородской области. Всего столкнулись 50 машин , в результате происшествия погибли четыре человека , в том числе годовалый мальчик. Изначально поступила информация, что травмы различной степени тяжести получили пять взрослых и ребенок.



