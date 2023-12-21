Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при взрыве в Татарстане

«Предварительно, четверо пострадавших, один из них в тяжелом состоянии», - сказал собеседник.

На месте происшествия находятся три машины скрой помощи, бригада медицины катастроф.

В республиканском главке МЧС сообщили, что информация о хлопке газовоздушной смеси в доме на улице Центральная, 7 поступила в экстренные службы около 9:20.

Накануне вечером жители Наро-Фоминска сообщили, что слышали взрыв , который сопровождался запахом гари. Ранее в доме в Волжском взорвался бытовой газ, в результате чего погиб один человек.