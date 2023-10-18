Минздрав рассказал о состоянии сбитой у здания УК жительницы Щелкова

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«Состояние женщины, пострадавшей в результате происшествия в Щелкове, в настоящий момент оценивается как удовлетворительное. Она продолжает находиться под наблюдением специалистов», - говорится в заявлении.

Перед этим муж пострадавшей отметил, что она чувствует себя лучше , но сдала еще не все анализы. Медики посоветовали ей отдыхать.

Авария произошла после того, как женщина вместе с другими жителями Щелкова пришла к зданию УК «Паритет» на улице Космодемьянской, чтобы пожаловаться на отсутствие отопления и состояние подвалов. Жители отметили, что коммунальщики не отвечают на звонки и не реагируют на обращения, поэтому пришлось прийти самим. Одну из собравшихся у здания УК сбили на машине и два раза переехали. Поначалу появилась информация о том, что это сделала сотрудница УК, однако данные не подтвердились. Врачи диагностировали пострадавшей переломы обеих ног.

По факту происшествия возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.