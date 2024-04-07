Минздрав рассказал о состоянии попавших в больницу жителей Орска

Большей части жителей врачи оказали медпомощь амбулаторно. В больницах сейчас находятся девять пострадавших, в том числе трое детей. Их жизням ничего не угрожает.

«За медицинской помощью в связи ситуацией в Орске обратились 99 человек, в том числе 18 детей», - указал Кузнецов.

Ранее жительница Орска Алена рассказала, что людей из затопленных домов перевозят в пункты временного размещения. По ее словам, поток эвакуированных растет. Горожане распределяют между собой обязанности, а волонтеры приносят в ПВР продукты и другую гуманитарную помощь.

Женщина добавила, что уровень воды продолжает подниматься, и жители города испытывают из-за этого чувство страха и неопределенности. Волонтеры подвозят питьевую воду в затопленные районы, где еще оставались жители.